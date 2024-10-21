Sick問識答｜矯齒做漏一步前功盡廢　牙醫拆解箍牙黃金期+6大迷思

許多人因為牙齒不整齊而選擇矯正，藉此提升美觀。但其實矯齒前有許多因素需要考慮。除了傳統的鋼線矯齒療程，現時市面上還有多種新式的矯正選擇，例如自助箍牙和透明牙箍等，讓消費者能夠找到最適合自己的箍牙方案。坊間對於矯齒存在許多誤解，TOPick為此專訪了牙科醫生陳澔賢醫生，為大家解答矯齒的6大迷思。

箍牙有沒有最佳年齡？

牙科醫生陳澔賢醫生指出，箍牙並沒有年齡限制，但建議在7歲就由父母陪同下到矯正科牙醫進行首次諮詢。陳醫生解釋，在決定矯齒前宜做全面檢查，包括檢查牙骨、顎骨和面形等評估。若顎骨有治療的需要，建議先治療顎骨以改善面形，以便後續的箍牙療程更為有效。

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市面上矯齒療程五花八門，尤其是新式自助箍牙療程供消費者選擇，有些更標榜性價比高且過程方便，患者無須定期覆診，只需自行佩戴透明牙箍即可。陳澔賢醫生表示，傳統箍牙療程與新式箍牙療程在治療步驟和效果上存在差異，因此不建議病人在未完全了解自身的牙齒情況下，隨意選用箍牙療程。

（箍牙）必須找一個註冊牙醫，做一個詳盡的牙科檢查。起碼拍攝兩張X光片，一張是全景X光（OPG），另一張是顱側X光（lateral ceph）。牙醫必須檢查清楚骨頭裡會否有其他異樣情況。

陳澔賢醫生提醒，雖然有些人牙齒看上去沒有問題，但骨頭裡面可能潛藏着「多生齒」。「多生齒」不但會影響箍牙的效果，還可能會對牙齒健康造成嚴重影響。他強調，臨床上曾有患者因忽略多生齒的存在，導致箍牙期間牙齒移動時，觸碰到多生齒的牙根而萎縮，嚴重甚至會鬆脫，造成不可逆轉的後果。

透明牙箍和傳統鐵線牙箍，哪一種較合適？

部份患者會覺得傳統鐵線牙箍比較不美觀，笑起來就如一排「鋼牙」，偏向選擇透明牙箍。陳澔賢醫生認為，不同牙齒情況有其適用的矯正方法。如果牙齒屬於比較輕微的凌亂或牙縫疏落，他可能會建議病人選擇用透明牙箍，便可以達到排齊牙齒的效果。

假如病人牙齒有嚴重咬合不正的情況，或箍牙前需要剝牙來進行矯齒，或牙齒需要大幅移動，會建議採用傳統鋼線牙箍會比較切合病人需要。總而言之，病人決定箍牙前，最好先諮詢牙科醫生，以選擇最適合自己口腔情況的療程為佳。

植牙和箍牙能夠同時進行嗎？

陳澔賢醫生指，現時很多病人同時有植牙和矯齒的需要，一般建議病人先矯齒後植牙。他解釋，由於植牙的原理是用鈦金屬螺絲會和骨頭進行 “骨癒合” ，再安裝義齒。這些鈦金屬螺絲固定後無法如牙齒一般移動。

箍牙前應否剝掉 小臼齒 / 智慧齒 ？

此外，很多病人常遇到箍牙前應否剝智慧齒和小臼齒的問題。陳澔賢醫生指出，每個病人的牙齒情況不一，要因應牙齒狀況而定。

一般而言，倘若牙列十分擠擁，需要多於6mm的空間才能排齊牙齒，便可能需要拔除小臼齒。又或者患者牙齒整齊，想透過矯正牙齒來改善嘴突狀況，都需要拔除小臼齒。

如果病人有智慧齒橫生導致蛀牙/牙肉發炎等問題，不論是否影響箍牙，本身也需要剝掉這些智慧齒。陳澔賢醫生提醒大家，如果因為箍牙的空間不足而剝掉小臼齒的情況下，倘若智慧齒生長位置不理想，會建議及早拔除。以免日後智慧齒壓住其他大牙，令相關大牙破爛，結果損失更多的牙齒。

為何有些人箍牙後，牙齦之間出現「黑三角」？

陳澔賢醫生指出，在矯齒前若牙齒擠擁在一起，牙縫中間的牙肉較容易萎縮。就算矯齒後將牙齒重新排正，牙肉亦不會逆轉長回來，形成小小的「黑三角」。許多病人在意排正牙齒後，會出現「黑三角」影響美觀。陳澔賢醫生對黑三角有以下建議處理方式：

倘若黑三角並非十分阻礙儀容，建議保持刷牙清潔即可，不需要處理；

箍牙時可以透過稍微磨牙的方式，將牙箍再收緊，減少牙縫之間的空間；

箍牙後用樹脂或貼片的方式填補黑三角，讓它看起來不太明顯。

拆箍後是否一勞永逸？

很多人在箍牙前沒有考慮到箍牙矯正後是需要終身佩戴固定器。陳澔賢醫生解釋，人的面形會隨著年歲增長而變化，即使沒有進行矯齒治療的人，牙齒都會移動，更何況曾經進行矯齒的病人？ 可以確保矯正後牙齒維持整齊排列的唯一方法，便是終身配戴固定器。他會建議病人每天佩戴固定器8至10小時，以維持矯齒效果。他亦補充，市面上有塑膠透明固定器或是鐵線固定器，由於經常除戴會導致固定器變鬆，因此使用兩者固定器皆需要定期覆診，以便牙醫調整鬆緊，避免牙齒移位。

▲ 陳澔賢醫生提醒，牙齒固定器並非「一副走天涯」，建議準備兩副在手。

陳澔賢醫生提醒，牙齒固定器並非「一副走天涯」，建議準備兩副在手，即使遺失其中一副，亦可以立刻佩戴備用固定器，同時應盡快找牙科醫生重配。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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