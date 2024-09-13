KO濕疹︱港女小腿濕疹用類固醇惡化日瞓2小時痕醒　中醫治療3星期極速復原

▲ 港女小腿濕疹用類固醇惡化日瞓2小時痕醒 中醫治療3星期極速復原

【都市病/濕疹/濕疹治療/中醫/中藥/止癢膏/針灸/類固醇】濕疹治療若只懂得用類固醇，小心適得其反！一名44歲女士自6月起突然左腳小腿出現濕疹，求助西醫搽類固醇後，不但沒消炎反擴散全身，令患者每日半夜痕醒，嚴重影響日常。她最終求診中醫，僅用了3個星期治療，濕疹情況已大為改善，90%接近康復。

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註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick分享個案，今年8月5日，一名44歲女士前來求診。患者表示，自己由6月開始不明原因發作濕疹，左腳小腿出現紅色斑疹，非常痕癢；至7月則更嚴重，範圍擴大且痕癢難耐。

女患者稱，自己最初看西醫，有口服類固醇、抗敏藥，同時外塗類固醇。惟不止癢之餘，濕疹還愈來愈嚴重，濕疹蔓延到頸部、手肘、右腳小腿外側：

基本上全身都癢，睡不著覺，大概睡2小時，半夜又會癢到醒。

3星期中醫治療90%康復

柴醫表示，女患者自8月5日初診，濕疹患處仍比較痕癢，常常難以控制病情，甚至影響睡眠。醫師為她處方中藥調節五臟六腑氣血，包括清熱涼血的消風散、四妙丸、龍膽瀉肝湯；及「解癢片」，成分含：生地、白花蛇、白蒺藜、赤芍、苦參、酸棗仁、生甘草等。

用藥一星期後，患者情況已明顯改善，痕癢減少、沒有再激烈爆發，「身體開始感覺沒那麽癢」。吃中藥兩星期，患者濕疹雖偶有發作，但不嚴重；加上醫師為患者調配「苦參膏」，成分包括：苦參、蛇床子、地膚子、白鮮皮、甘草、薄荷等，止癢效果明顯，患者用藥後身體感覺舒服，更幫助了因濕疹痕癢引致的睡眠問題。

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到了8月底，治療第三個星期，患者小腿的濕疹紅斑明顯好轉、左腳紅斑發炎明顯褪印，連同手肘濕疹都明顯變穩定。醫師再施以針灸，針對穴位「足三里」、「上巨虛」、「下巨虛」，作用健脾化濕，有助減輕體內積熱；患者在針灸後右腳明顯止癢。整體而言，患者已臨床康復，無需再用類固醇。柴醫欣慰指：

經過中藥、藥膏、針灸後，已經好轉90%，特此紀錄分享！

不過，濕疹的治療速度還是因人而異。柴醫表示，該名女患者因之前從未試過濕疹，所以好轉比較快速；這情況並非適用在每一位濕疹患者身上。·