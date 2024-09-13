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環球小姐2024丨16強佳麗泳裝亮相拍外景　前港姐冠軍雷莊𠒇狀態大勇【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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2024年香港區「環球小姐」16強登豪華遊艇拍外景。

香港區「環球小姐」2024年選美大賽的16強外景拍攝已陸續展開，大會在昨日（9月12日）安排眾佳麗登超級豪華遊艇，於維港展開泳裝外景拍攝，一眾佳麗穿起性感水著盡騷好身材。佳麗驕人身材在維港的美景映襯下格外引人注意，隨著拍攝的圓滿結束，她們在 9月下旬便進行總決賽。

2024年香港區「環球小姐」16強候選佳麗名單如下：陳澄倩（Jasmine）、甄蕎（Yan Kiu）、曹靖宜（Shannon）、蔡頌思（Jocelyn）、許美玉（Serena）、許詠詩（Joyce）、劉致君（Jacqueline）、羅堃尉（Karen）、劉葉（Vera）、樂翊榆（Annalise）、雷莊𠒇（Juliette）、魏嘉華（Kianna）、彭美詩（Mercedes）、姚祖恩（Joanne）、徐蒨寧（Marie）、林司檸（Caroline）。

環球小姐2024丨16強佳麗首度齊見傳媒　港姐冠軍雷莊𠒇解釋再選美原因

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