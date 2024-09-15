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腦退化｜45歲後大腦容易衰退　醫生揭5大行為加速腦退化放假躺平也傷腦？

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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45歲後大腦容易衰退，醫生揭5大行為加速腦退化，放假躺平也傷腦？

【腦退化／認知障礙／大腦功能／腦部健康／腦部衰退】隨著年齡增長，大腦可能也會出現衰退。日本有醫生指出，45歲是大腦開始衰退的起點，當中有5大行為更令大腦功能加速退化，對此醫生亦建議，日常可養成6大習慣，促進大腦健康。

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腦退化｜5種傷腦行為

日本腦內科醫生加藤俊德在日媒《President Online》分享指，他曾經為逾萬人進行MRI腦部影像分析，發現一般人在45歲以後，大腦功能開始出現衰退，若再加上出現以下5種行為，恐加速退化：

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腦退化｜6大習慣促進大腦健康

為了避免上述5種傷腦行為，加藤俊德亦建議日常可養成以下6個習慣，促進大腦健康：

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更多相關報道：腦退化｜失智前有明顯肢體動作變化　醫生揭4大走路姿勢是前兆10年内發病風險高

同場加映：拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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同場加映：科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

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