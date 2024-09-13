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著數優惠｜港鐵商場推消費450元賺4,500MTR分優惠　本月30日派逾千萬元電子優惠券

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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（港鐵提供）

為慶祝港鐵45週年，港鐵旗下商場推出一連串活動及獎賞，其中顧客於指定港鐵商場消費450元，即可賺取額外4,500 MTR分。德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方更與超過200個商戶合作，推出過萬張商戶優惠券。MTR Mobile登記用戶於活動期間，逢星期四中午12時正登入MTR Mobile，即可以4,500 MTR分換領優惠券，每人限搶每款優惠券一張，數量有限，先到先得。而10月份開始，港鐵商場亦會邀請多位人氣歌手一連3個星期於青衣城、PopCorn 及圍方三大商場舉2行晚間音樂會。

即日起至10月1日，MTR Mobile登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶 ，以電子貨幣單一消費滿 450元，並成功賺取MTR分，即可額外獲得4,500MTR分，每人每日可獲獎賞一次。

另外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方與超過200個商戶合作推出過萬張指定商戶優惠券，當中包括時尚服飾、美妝、家居用品、寵物用品、生活保健及環球餐飲等品牌。MTR Mobile登記用戶由9月12日起一連4個星期，逢星期四中午12時正，只需登入MTR Mobile「換領」頁面，即有機會以4,500 MTR分換領商戶優惠券，先到先得， 換完即止。商戶優惠券詳情，就要留意商場網頁。部分詳情如下：

除了消費獎賞，青衣城、PopCorn及圍方將於10月開始，連續3個星期五及六舉行Night Lounge 晚間音樂會，邀請多位本地歌手到商場演出。而港鐵商場也將於9月30日再度推出「一Click即搶」活動，派4.5萬套、總值高達1,050萬的電子優惠券。MTR Mobile登記用戶只需於當日日下午2時起登入MTR Mobile 應用程式，即可透過先到先得形式，獲得港鐵商場電子優惠券，獎賞包括100元指定餐飲商戶電子優惠券、100元港鐵商場指定類別電子優惠券及500元港鐵商場指定類別電子優惠券。

商場活動 電子支付 商場 著數優惠 港鐵

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