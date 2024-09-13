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六合彩｜中秋金多寶9.17攪珠頭獎8000萬　即睇10大幸運投注站+最旺號碼【附增運法】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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六合彩中秋金多寶頭獎8000萬，即睇10大幸運投注站及最旺號碼。

【六合彩／中秋金多寶／投注站／最旺號碼／8000萬獎金／頭獎／一注獨中／派彩】六合彩中秋金多寶將於下周二（17日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達8,000萬元。想發橫財就要做足準備，TOPick請來風水命理師羅比師傅傳授最強催財大法，從投注站方位、生肖、近期開彩熱門號碼及顏色為大家分析！

六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運

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六合彩中秋金多寶｜投注站門口在東北方有利中頭獎

根據賽馬會官網的數據，本港中頭獎次數最多的頭10個幸運投注站如下：

幸運投注站中頭獎次數＊
1. 中環士丹利街
（中環士丹利街10至12號萬金大廈地下至三樓2號舖）		47次
2. 屯門市廣場
（屯門市廣場第三期地段277號地下）		44次
3. 荃灣青山道荃錦中心
（青山公路荃灣段300-350號荃錦中心地下B2舖）		40次

＊數據截至2024年3月20日

羅比師傅指出，這3大投注站較有利中頭獎，最好就揀選出入口在東北邊的投注站，因為今年流年偏財星在東北邊，大家去投注時，不妨用手機測一測方位，看看投注站的門口是否開在東北方。

六合彩中秋金多寶｜10個幸運投注站如下：

點擊圖片放大
+9
+8

＊數據截至2024年3月20日

六合彩中秋金多寶｜｜找當旺生肖朋友夾份買

羅比師傅透露今年最強3大偏財生肖，是屬牛、豬及蛇，但如果自己不是屬這3個生肖怎麼辦？師傅就表示可以借助朋友的運氣增強自己的財運，方法很簡單，就是一齊夾份買六合彩！

六合彩中秋金多寶｜今年3大偏財強旺生肖

屬牛：今年有天德及福星，運氣可謂今年各生肖中較強之一，天德大利抽獎，偏財運。

屬豬：今年有紫微、龍德，這些或多或少都有利喜慶，對偏財也有所助益，因此也可以留意。只是今年帶暴敗星，所以記謹小賭宜情。

屬蛇：偏財也是有利，因為今年有天喜及太陽，多少也利有財喜，所以也可以留意。

六合彩中秋金多寶｜幸運號碼

中秋金多寶至今舉行了38次，當中，「7」號及「15」號分別攪出過10次，次數最多，其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。

過去38次中秋金多寶「幸運號碼」
（包括特別號碼）		攪出次數
7、1510次
12、409次

六合彩中秋金多寶｜多位幸運兒於金多寶攪珠以複式獎券中獎

攪珠日期金多寶頭獎彩票購票方式
30/ 07/ 2024暑期金多寶9個號碼複式運財獎券（半注）
5膽拖4腳自選獎券（半注）
09/ 06/ 2024端午金多寶無人中
30/ 03/ 2024新春金多寶9個號碼複式運財獎券（半注）
14/ 02/ 2024新年金多寶12個號碼複式運財獎券（1注）
8個號碼複式運財獎券（半注）
03/ 01/ 2024新年金多寶無人中

馬會教路，如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

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