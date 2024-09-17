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失明危機｜26歲女與貓玩險失明　遭寄生蟲感染視力模糊僅剩0.2

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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【失明／視力受損／寵物／貓／寄生蟲／弓漿蟲／寄生蟲感染】與寵物玩耍時記得要注意安全，避免受寄生蟲感染。近日有台灣醫生分享案例，指一名26歲印尼女工與貓隻玩耍時，不慎遭受寄生蟲感染，導致其視力受損，後經求醫檢查，發現她的視力只剩下0.2，險些失明。

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寄生蟲感染｜與貓咪玩受寄生蟲感染

綜合外媒報道，台灣為恭紀念醫院視網膜科主任林俊賢分享案例，一名26歲印尼女工到院求醫，她在門診上訴說自己左眼視力變差，看東西感覺模糊和有黑影。醫生為她進行檢查後，發現其左眼視力僅剩0.2；及後再為她進行抽血和掃描檢查後，發現其左眼遭受弓漿蟲寄生，導致感染發炎而影響視力。

該名女工透露，自己平日會跟貓咪玩，醫生聽後就推斷，本來寄生在貓咪上的弓漿蟲（或稱弓形蟲）在玩耍期間傳播到她的身上，輾轉入侵其左眼，造成視力受損的問題。醫生隨後馬上安排她接受弓漿蟲抗生素療程，配合眼藥水、口服藥和眼球注射抗發炎藥物的治療，在約1個月後女工的左眼視力恢復至0.9，及後再經過半年追蹤和治療，其視力已經恢復至1.0，並完全消除黑影，換言之寄生蟲得以移除。

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寄生蟲感染｜拆解感染症狀

林俊賢指出，「弓漿蟲」是一種普遍寄宿在貓科動物體內的寄生蟲，常見感染途徑主要為進食過受污染的豬牛羊、生蔬菜，或誤食其他受感染貓糞便所污染的食物。

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林俊賢提醒大家，想預防弓漿蟲感染就要徹底煮熟食物，接觸過生肉的手、刀具和砧板多需要清潔乾淨；如果家中有飼養貓咪就請避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查，平時也應避免與野貓接觸。

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