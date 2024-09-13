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學童自殺｜教師不懂應對校內學生危坐　警察談判組走進校園打破禁忌語迷思

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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（左起）港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝、警察談判組主管總警司廖珈奇及荔景天主教中學校長劉廣業。（陳靜儀攝）

有中學校長形容學界面對學生自殺問題也感到有壓力，曾聽聞有教師不懂應對學生在校內危坐的情況。警察談判組在過去一年走進校園分享處理學生企圖自殺的前線經驗，例如應否對學生談及「自殺」及「死」字等禁忌語，冀打破教師心中迷思。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心近日公布本港去年自殺率13.6，仍處於較高水平。中心總監葉兆輝指出，本港學童自殺有年輕化趨勢，年紀小至11、12歲的小六生，令人心痛，若學校能提供關愛環境，已經是一大保護因素，若能幫助教師建立信心，與具自殺風險的學生傾談，亦可解決即時危機。

荔景天主教中學校長劉廣業指，學童自殺問題下，學校肩負重責，惟大部分教師都是學術背景出身，「在大學無學過點樣去珍惜生命」，若不幸面對有學生企圖自殺，更不知如何應對，形容「校長有壓力，老師有壓力」，強調相關培訓對教師非常重要。他憶述約10年前曾在另一間中學聽聞，有學生在上課期間突然在實驗室窗邊危坐，雖然該名學生最終自行返回安全地方，但在場教師不知所措，事後亦無了解該學生是否打算自殺。

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警方表示，警察談判組在去年出勤88次處理企圖自殺個案，按年增加16宗、升幅達22%，當中涉及處理學生個案，警方稱因發生社會事件及疫情，早年個案較少。

警察談判組主管總警司廖珈奇形容，出動到談判組已經是「最後一步」，談判組自2012年起已開始舉辦校園危機處理分享會，包括由去年11月起統籌18場分享會，共約2,620人參加，當中包括辦學團體代表、教師、駐校社工、教育心理學家及家長等，並在4月推出「校園危機處理實務操作指引」，由教育局協助分發給全港中小學；另於今年舉辦4場教師工作坊。

廖珈奇直言，當教師面對學生自殺危機時，無可否認會感到很大壓力，包括擔心應否主動上前跟學生傾談、甚至會否「講錯嘢」，例如不知應否向學生提及「死」字，以及提出「你係咪真係自殺？」、「呢度咁高係咪想跳落去？」等問題，但他呼籲教師毋須過份擔心說話內容，更重要是透過身體語言及聲線語氣等向學生表達關心，「如果遇到呢啲情況，禁忌說話反而唔係咁重要……令學生覺得係想關心佢、幫佢，已經好足夠。」他認為實務手冊能補足教育局資源，指引教師在第一時間如何應對，工作坊亦有助教師衝破上述心理關口。

對於政府推行中學「三層應急機制」，葉兆輝指去年僅2成自殺個案有抑鬱及精神病紀錄，認為推行三層應急機制未必能與解決自殺問題「劃上等號」，但強調需向學校提供資源。

記者：馮琪雅

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