全紅嬋回鄉丨全紅嬋回湛江村民夾道歡迎　 人潮深夜不散「夜繽紛」滋擾家人

▲ 大批粉絲聚集在全紅嬋家門外，深夜仍未散去。

中國跳水小天后全紅嬋於巴黎奧運奪兩面金牌，已經兩年沒有回老家的她日前衣錦還鄉，跟家人團圓慶中秋。

9月12日全紅嬋返回位處湛江市麻章鎮邁合村的老家，當刻吸引不少村民夾道歡迎，從網上短片所見，全紅嬋回家後先抱抱爺爺嫲嫲，其後拿出一大疊現金紅包給嫲嫲，收到乖孫「紅包」的嫲嫲笑逐顏開。

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全妹獲網民讚孝順

網民對全紅嬋這一舉動表示讚賞，認為這小妹妹好孝順又懂事，實在難能可貴。有網友留言：「廣東人出門家人給紅包，回來給家人錢用」，全紅嬋正是傳承了這一美德。

另外，由於天氣悶熱，全紅嬋向門外的遊客和村民派西瓜。不過至深夜人潮仍未散，全紅嬋只好行出來呼籲：「老人家要休息了」，足見這位跳水小天后的受歡迎程度。但同時網民亦呼籲粉絲應給予全紅嬋及其家人私人生活空間。

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