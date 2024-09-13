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眼晴護理丨女子做手術驚見眼球藏27塊鏡片　醫生揭配戴隱形眼鏡7大注意事項

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【隱形眼鏡／con／乾眼症／鏡片度數／眼角膜】佩戴隱形眼鏡人士注意！英國曾有一名67歲婦人在進行白內障手術，被醫生發現她的眼球上覆蓋了一層藍色結晶體，最終發現原來是27塊隱形眼鏡鏡片。有眼科醫生便提醒有7種狀況可能會令配戴隱形眼鏡引起不適，並隨時可能使眼睛受感染，危及視力，嚴重還會傷害眼角膜、角膜潰瘍等。

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隱形眼鏡遺留眼球個案

英國驗光師協會期刊《今日驗光》（Optometry Today）過去曾刊登，英國一名67歲婦人進行白內障手術期間，醫生竟在她的眼球上發現了一層藍色結晶體，取出後證實是共17塊黏成一團的隱形眼鏡鏡片。婦人之後再做進一步檢查，結果又發現眼內藏有另外10塊隱形眼鏡。這名婦人過往35年來一直有戴隱形眼鏡的習慣，並選擇戴俗稱「月CON」的每月一次性隱形眼鏡，但就從未定期尋求視光師接受檢查。在移除這些鏡片後，婦人感到眼睛變得舒適，而以往當她感到眼睛不舒服時，還以為是老化及乾眼症所致。

隱形眼鏡7大注意事項

台灣眼科醫師徐浩恩在Facebook曾發文，分享有關使用隱形眼睛會遇到的不適症狀和原因，其中像是配戴時間過長、使用方式不正確、清潔保養不當，都可能使眼睛受感染，危及視力，嚴重還會傷害眼角膜、角膜潰瘍等。

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