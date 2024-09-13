維特健靈︱維特健靈推「五色靈芝有感保證」計劃　承諾14天有感 無效包換貨

▲ 維特健靈推「五色靈芝有感保證」計劃 承諾14天有感 無效包換貨

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面對市場上的健康產品琳瑯滿目，消費者經常陷入困惑，不知哪一款產品才是最適合自己。香港健康產品領導品牌「維特健靈」破天荒推出全新「五色靈芝14天有感保證計劃」，大膽以「你敢試 我敢保證」作承諾，邀請未曾購買及服用「五色靈芝」的市民參與，用兩星期親身體驗身體的變化。維特健靈甚至承諾，如果參與計劃的客戶未感有效，可以申請換取其他產品。

維特健靈承諾「你敢試 我敢保證」

維特健靈的「五色靈芝14天有感保證計劃」向客戶承諾「你敢試 我敢保證」。由9月13日起至9月30日期間，親臨香港維特健靈專門店可享體驗價299元購買「五色靈芝」30粒裝。凡首次購買「五色靈芝」的維特健靈會員，即可現場登記參與「五色靈芝 14天有感保證計劃」。計劃的有感指標包括「精神好」、「活力好」及「瞓得好」，邀請未曾服用「五色靈芝」的客戶參與。

若服食「五色靈芝」14天後認為未能改善以上三項有感指標，則可於購買「五色靈芝」30粒裝當天起計第15至21天，填寫網上申請表申請換貨，並提供完整單據、已簽署的計劃同意書和完整產品外樽相片，即可申請以正價換取其他產品。詳情請參閱維特健靈「五色靈芝14天有感保證計劃」活動網頁。

「五色靈芝」助保持健康活力 抗病、抗攰、抗殘

作為維特健靈的皇牌產品，「五色靈芝」深受香港人信賴，超過20年獲銷售No. 1[1]。由100%天然五類六種靈芝組成，當中包括赤芝、紫芝、白芝、青芝、黃芝及黑芝，對心、肝、脾、肺和腎五臟均具有補益效果。

每天服用兩粒，14天即可明顯感受到身體改善，包括精神狀態及睡眠質量得到改善、專注力和注意力有所提高、早上醒來不會容易感到疲倦，以及能夠一整天保持充沛的活力等。長久服用幫你保持健康和活力，有效抗病、抗攰、抗殘！

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五色靈芝 30粒裝 體驗價 $299（2024年9月13日至9月30日期間）

超過20年全港銷售No.1 [2]

本地大學實證增強4倍免疫力 [3]

臨床實證90分鐘激活細胞抗氧化 [4]

提升帶氧力，增強活力

100%天然五類六種靈芝

補益心、肝、脾、肺、腎五臟

*活動及優惠受條款及細則約束，詳情請參閱維特健靈「五色靈芝14天有感保證計劃」活動網頁https://go.vitagreen.com/47l4kRE。如有任何爭議，維特健靈將保留最終決定權。

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[1]根據Nielsen尼爾森2002年9月 – 2020年8月全港整體靈芝零售調查報告 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有)及根據IQVIA 2021年11月 - 2023年10月全港整體靈芝零售調查報告 (IQVIA版權所有)

[2]根據Nielsen 尼爾森2002年9月-2020年8月全港整體靈芝零售調查報告及IQVIA 2020年11月-2023年10月全港整體靈芝零售調查報告

[3]本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，白介素提升4倍

[4]International Journal of Food Sciences and Nutrition, Volume 55, Number 1 (February 2004) 75-83; 以3.3克靈芝作測試之結果

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