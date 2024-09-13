魚骨鯁喉｜30歲男子鯁魚骨仿古法飲水兼吞飯　險遭魚骨刺穿頸動脈命危

▲ 內地一名男子鯁魚骨後仿古法喝水及吞飯意圖解決問題，結果反而導致頸動脈險遭刺穿。

【魚骨／魚骨鯁喉／鯁魚骨／鯁喉急救／鯁喉自救】不少人都曾經歷過魚骨鯁喉，然而一旦用錯方法處理，隨時有可能危及性命。內地一名30多歲男子早前吃魚時意外鯁骨，仿效古法喝水兼吞飯，意圖將魚骨吞下，結果未能解決問題之餘，更險遭魚骨刺穿頸動脈，最終需要進行頸部切開手術，將魚骨取出。

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據內地媒體《都市快報》報道，杭州市第一人民醫院近日接連遇上2宗魚骨鯁喉病例，且不約而同地因為處理不當，險些危及性命，令病人不得不接受頸部切開手術，取出魚骨。

▲ 杭州市第一人民醫院先後遇上2宗不當處理鯁魚骨的病例，最終2人都需要進行手術切開頸部取出魚骨。（網上圖片）

▲ 杭州市第一人民醫院先後遇上2宗不當處理鯁魚骨的病例，最終2人都需要進行手術切開頸部取出魚骨。（網上圖片）

魚骨鯁喉｜仿古法吞魚骨險遭刺穿頸動脈

第一位患者為30多歲的吳先生，不久前到寧波旅遊，吃了一份紅燜包頭魚；吃魚期間，他感覺到有一條魚骨卡在喉嚨處，於是意圖以喝水、吞飯等方式解決問題。由於喉嚨疼痛感一直沒有消失，吳先生前往附近醫院求醫，不過醫生查看後就表示沒有魚骨，懷疑刺痛感是吞下魚骨時，劃傷咽喉及食道黏膜所致。

然而回到杭州後數天，吳先生的喉嚨仍持續疼痛，甚至連吞口水都不敢；他為了取出魚骨而四處求醫，但無論是照喉鏡或胃鏡都不見其蹤影，最終前往杭州市第一人民醫院向耳鼻喉科主任醫生滕堯樹求醫。醫生為吳先生安排電腦斷層掃描（CT Scan）之後，赫然發現一條兩端尖的魚骨已經從頸段食道穿出，緊鄰頸動脈，並且已經引起頸深部及食道感染。一旦魚骨刺穿頸動脈，將會引起大量內出血，並在短時間內危及性命。

滕堯樹見狀，立即安排吳先生接受全身麻醉，為他進行頸部切開手術。經過仔細探查，終於順利取出一條碩大的魚骨。

魚骨鯁喉｜強吞食物致魚骨刺入肌肉

無獨有偶，吳先生出院後不久，另一位病例唐先生亦因為相似問題前來求診。唐先生為桐廬人，一個月前吃了酸菜魚，結果飯還沒吃完，就感覺到有魚骨鯁喉，而他當下亦同樣選擇以喝水和吞飯處理。之後他的喉嚨便一直感到疼痛，但與吳先生一樣，他接受喉鏡等好幾輪檢查仍一無所獲，甚至連CT Scan也沒有發現魚骨。

唐先生被喉嚨不適困擾整整1個月，最後才透過超聲波檢查發現下頜處有一條細小的魚骨，且已經游走頸部肌肉內，初步判斷是從舌根穿了出去，並卡在下頜位置。當地醫院建議唐先生盡快轉診，於是他便來到杭州市第一人民醫院求診。

由於魚骨已經完全穿出唐先生的咽喉腔，主任醫生滕堯樹別無選擇，必須為他進行頸部切開手術，取出魚骨。

對此滕堯樹就表示：「這兩個病例都是比較遺憾的，兩位患者在魚刺卡喉後，都採取了不正確的處理方式，這才導致後面的嚴重後果。」同時藉此提醒市民，

一旦碰到魚刺卡喉千萬不要有僥倖心理。

魚骨鯁喉｜吞魚骨可直接導致生命危險

他指出，許多市民在遇到魚骨鯁喉的當下都希望盡快將骨吞下去，但其實進入食道的魚骨是一個巨大的安全隱患；如果魚骨刺破食道，甚至是食道旁的主動脈，便隨時有可能引起生命危險。他續指，魚骨一旦進入動脈，便會隨著血液流動，如果刺傷大動脈引起動脈夾層，更會直接導致生命危險。

中秋節將至，滕堯樹最後亦提醒市民，聚餐時如果吃魚，一定要專心及細嚼慢嚥，且千萬不要和其他飯菜一同吞食，以免增加發生意外的風險。萬一真的鯁魚骨，千萬不要再嘗試吞飯、吃饅頭、喝水、喝醋等古法，因為強吞其他食物，可能會導致魚骨刺傷或穿破咽喉、食道，引起嚴重感染、大出血等風險。反之，患者應該馬上停止吞嚥，並盡量避免吞嚥動作，防止魚骨卡得更深。

他表示，鯁魚骨的正確做法應是盡快到正規醫院就醫，讓專業醫生取出魚骨。

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同場加映：鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

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鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

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