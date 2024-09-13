企業強人劇透丨第1至5集劇情預告　陳豪譚俊彥難為知己難為敵

▲ 《企業強人》

TVB劇《企業強人》由陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣、姜大衞等參演，故事講巨企「世代物流」紮根香港，總部落戶大灣區，主席趙愷（陳豪飾）深信企業以人為本，重視每位員工。

代表風投公司「成峰資本」的世代董事徐道明（譚俊彥飾）別具眼光，但在經營企業的理念上與趙愷大不同，兩人惺惺相惜，難為知己難為敵。

趙愷於前妻兼成峰始創人宋翹（張曦雯飾）、鄉鎮加盟商出身的伙伴方芳（龔嘉欣飾）助力下，藉着將世代強勢回歸股市，逐步實踐其企業家信念。

此時，重返世代的道明、世代另一董事邢文浩（姜大衞飾）、外地物流巨擘等背後各方資本勢力，卻暗潮洶湧，各有算計……

▲ 《企業強人》

企業強人丨第1集 （16/9）

趙愷創辦的「世代物流」退市一年後，在2021年強勢回歸股票市場。趙愷打算將股份轉讓給所有員工，下屬方芳為此憂慮；「成峰資本」代表徐道明大力反對；股東邢文浩找來趙愷前妻宋翹以圖說服趙愷！

11年前，趙愷從文浩手中買回父親的運輸公司，希望乘着國家發展勢頭大展拳腳，這決定卻引致他與宋翹離婚。

幾年後，趙愷成功讓世代上市，宋翹創立成峰資本，方芳成為世代加盟商；文浩引薦道明給趙愷，兩人在世代物流開展爭鬥序幕。

企業強人丨第2集 （17/9）

趙愷與道明閒聊幾句，就決定聘請對方出任世代物流的營運總監，因他發現彼此思路一致，都認為世代要再上一層樓，就要擁有自己的飛機，而其目標是經營困難的「奧元航空」。

同時，宋翹正評估應否為奧元航空融資。文浩橫加干預，慫恿宋翹加快通過審批。

方芳想壯大快遞生意，惟手頭資金不足，決定往香港見一個人。

道明想向奧元航空壓價，洽購更多飛機，沒想到宋翹捷足先登，批出融資予奧元解困，道明功虧一簣！

企業強人丨第3集 （18/9）

方芳向趙愷自薦成為海棠鎮獨家加盟商，趙愷被其熱情打動。

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文浩長子邢啟超虧空公款，請求弟弟邢啟榮頂罪，卻被文浩識破。

文浩把白信封交託給趙愷，直言若他出了狀況，請趙愷按指令執行。

方芳遭人恐嚇，將她鎖於舖內。道明到成峰資本商議購買奧元客機，宋翹拒見。

世代前海總部遭被解約的加盟商帶同工人來鬧事，趙愷帶方芳與加盟商談判。

道明與宋翹在酒吧偶遇，發生一夜情。

翌日，宋翹、道明透過不同渠道，各自知悉對方身分。

企業強人丨第4集 （19/9）

道明、宋翹洽商各不相讓，宋翹強調談判唯一條件是趙愷介入。

趙愷與方芳漸漸熟絡，還致電她訴說工作苦與樂。

世代與成峰再次談判，道明壓價收購。

雙方膠着，趙愷單獨跟宋翹談判；原來趙愷暗地跟奧元達成以期權洽購航機，避過成峰規定的禁售期，這次談判，宋翹與道明都敗給趙愷。

文浩演講期間突然暈倒，啟超、啟榮、文浩的幼女邢佩樺面對投資決策和傳媒查詢，均不知所措，幸得趙愷主持大局。

方芳從夢中驚醒，未幾收到趙愷來電……

企業強人丨第5集 （20/9）

趙愷宣讀文浩的信件內容，意願是死後將財產均分予四子女，啟超震驚。

「敬圖集團」沒有文浩決策，啟超主持不了大局，佩樺致電道明求助；未幾，文浩甦醒。

2015年，國際市場虧損嚴重，唯獨世代股價靠穩，此時有內部帖文指控道明是「殺人兇手」。

道明現身宋翹家，原來二人已開展親密關係，宋翹直認是自己抹黑道明，希望他離開世代加入成峰，打擊趙愷，道明斷然拒絕！

趙愷親臨海棠鎮告知方芳，世代即將改制，要與她解約。

