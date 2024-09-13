穀牛處理︱米蟲爬滿米缸如黑芝麻 5大儲存法+天然驅蟲材料輕鬆預防

▲ 米蟲又稱穀牛，爬滿米缸猶如黑芝麻，即睇預防方法。

【穀牛/米蟲/米缸】米蟲(穀牛)經常出沒於米缸中，猶如混入黑芝麻，令人討厭，分分鐘一缸白米就要倒掉浪費食物！一位台灣早前網民在Facebook群組中發文，當中附上多張照片，表示白米中加上了「黑芝麻」，並標柱了米蟲。米蟲其實是可以預防的！有家事達人就分享了5種儲存方法，從米蟲的特徵、繁殖速度、出沒地點、食物來源來拆解，有助預防和應對米蟲問題。

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一位台灣網民在Facebook群組「爆廢公社」中發文，並附上米蟲照片，從照片所見看到圖中的白米被倒在了水糟之中，白米之間有大量一點點黑色的東西，遠看的確很像黑芝麻，十分細小。數量之多和白米的比例差不多1：1。

穀牛/米蟲特徵

米蟲特徵，米蟲通常呈現淺棕色或紅褐色，體長約2-3毫米。它們體積微小，常常隱藏在米粒或穀物中，肉眼不易察覺。米蟲本身不會咬人，但會污染食物，導致米粒變質，甚至讓食物發霉要倒掉，從而影響全家人的健康。

穀牛/米蟲喜愛環境

米蟲喜歡喜歡潮濕、溫暖的環境，牠們通常在25°C至30°C之間的溫度最為活躍，特別是在這個範圍內，它們的繁殖速度會加快。牠們喜歡相對較高的濕度環境，通常在相對濕度超過60%時最為活躍。乾燥的環境會抑制它們的生長和繁殖。

穀牛/米蟲食物

米蟲主要以穀物類食物為主，如大米、小麥、麵粉、燕麥、粟米等。這些食物應該是存放在密閉的容器中，以減少米蟲的滋生機會。牠們喜歡在陰暗潮濕的地方隱藏，例如廚房的櫥櫃、儲藏室等。

即睇5招儲存方法:

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不小心吃到米蟲怎辦？

不必過於擔心，米蟲並無毒性，並不會對人體造成危害。即使我們在挑選米粒時能夠看到成蟲，卻難以完全避免米粒中的幼蟲，肉眼難以辨別，所以吃到也不會有大問題。

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