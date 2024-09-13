香港小姐2024丨倪樂琳視阿佘高Ling為奮鬥目標　陳紫佟不怕年紀細輸蝕

▲ 1號陳紫佟是今屆年紀最細的港姐佳麗。

全城矚目選美盛事《2024香港小姐競選》已進入倒數階段，15強佳麗分別為1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，並將於本周日（9月15日）晚八點假將軍澳電視廣播城舉行決賽。

今屆港姐除了有學霸、專業人士、創業女強人及語言達人外，還有不少才藝代表、動靜皆宜。

當中1號陳紫佟（Jessie）及3號王汛文（Candice）均有不為人知的潛藏實力；而兩位大熱佳麗2號倪樂琳（Ellyn）、12號鍾翠詩（Tracy）除同時擁有廣告拍攝及選美經驗，還與8號盧凱怡（Kerry）一樣熱愛跳舞，當中Kerry更是國標舞世界排名前3位選手，相當厲害！

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香港小姐2024丨陳紫佟最年輕佳麗

現年18歲的1號Jessie首輪面試時剛完成DSE公開考試，現升讀HKU Space媒體文化及創意學系，直言對幕前幕後均大感興趣，並希望將來有機會修讀編劇並向相關方面發展。

對於自己為今屆最年輕佳麗，Jessie認為人生閱歷雖未必比得上其他佳麗，但自覺仍有優勢：「我覺得自己都幾有活力同衝勁。」

Jessie媽媽曾參選港姐，她透露這次參選亦半帶有為母圓夢的想法，並大方公開媽媽親授的選美心得，就是面對鏡頭要大方，輸人不輸陣：「之前對鏡頭有啲生硬，第一次shooting不停NG，依家面對鏡頭多咗就自然咗。」

她表示，自己熱愛唱歌和攝影，近來更勤力練歌為才藝表演作最好準備。

▲ 2024年香港小姐1號陳紫佟。

香港小姐2024丨倪樂琳有廣告拍攝經驗

有「翻版李嘉欣」之稱的2號Ellyn樣貌身材兼備，熱愛唱歌、跳舞的她曾與TVB小花區明妙等人自組女團MORII GIRLS拍片跳唱，青春活力指數爆燈！曾有廣告拍攝經驗的Ellyn，在過程中培養出對演戲興趣，並有意在幕前有更多元發展。

Ellyn表示最想跟同樣港姐出身的佘詩曼，及演技日漸備受認同的高海寧合作，並視二人為奮鬥目標：「佢哋唔單止TVB、香港發展得好，仲靠住自己嘅實力去到內地，令到內地市場都好鍾意佢哋，真係覺得好勁。如果自己真係入到行，我都想靠住自己嘅努力，喺TVB發展之餘，有一日仲可以變成實力派演員進軍內地。」

除演藝經驗豐富，Ellyn自小更已學習彈琴、溜冰、芭蕾舞等，令人更期待她在決賽當晚的才藝演出。

▲ 倪樂琳有「翻版李嘉欣」之稱。

香港小姐2024丨王汛文減肥都要食飯

「友誼小姐」3號Candice性格開朗、談吐得體，曾於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中獲黎芷珊點名力讚有主持及司儀潛質。

於加拿大University of Alberta經濟系畢業的Candice，閒時喜歡游泳、睇書、打機、及看名人演講等，可謂動靜皆宜。Candice又指當年在加國讀書，由於零用錢有限，因而培養出下廚興趣並練成一手好廚藝。

為了在決賽當晚以最佳狀態亮相，愛吃澱粉質類的Candice也自律忍口，將平日兩碗飯的份量激減至半碗，配以大量蔬菜，半個月前已成功由首輪參選時的51kg（112.2磅）減至49kg（107.8磅），令人相當期待其決賽當晚狀態。

▲ Candice平時喜歡游水。

香港小姐2024丨盧凱怡舞林高手

8號Kerry自小習「舞」，從10歲起便接受專業訓練，除是國標舞表演者及教師，根據《2024香港小姐競選 誰是入圍者》，Kerry入圍港姐後當刻的國標舞世界排名仍是前3位。

能夠得到如此亮麗成績，除了花了無限努力，還需要很多的堅持。Kerry坦言過去十多年在跳舞之路遇過不少挫折：「可能有時會兜路，但係只要堅持都可以成功。」

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Kerry憶述2016年首度打入世界排名，當時信心滿滿以為翌屆能摘冠，可惜去到第四回已止步。

之後2017年至2022年也全數落空而回，直到2023年才終再獲名次：「好多人好可能喺數度落空失望後已經放棄咗，但我從來冇諗過放棄，坦白講有時會抱怨同好痛苦，見到自己付出嘅同收穫唔成正比，都會問究竟值唔值得。最後我會覺得成件事係人生好特別嘅經歷，最重要唔係一晚半晚嘅成績，而係點樣可以令到自己識得堅持同明白成功嘅真理。」

▲ Kerry是國標舞世界排名前3位選手，更為國標舞舞者及教師。

香港小姐2024丨鍾翠詩靠一招減肥

12號Tracy去年參加《2023年度溫哥華華裔小姐競選》並奪得亞軍及最上鏡小姐獎項，事隔不夠一年即再度參加港姐挑戰自己，勁有選美熱誠。

問到擁有選美經驗會否覺得是優勢，Tracy坦言有選美經歷的確較易上手，無論是面對評判時的言談舉止，或是穿泳裝都不會怯場，並自揭參加華姐前自己很怕穿泳裝：「我之前唔敢著bikini，後尾因為比賽時成日著，慢慢信心就增加番。」

Tracy自覺身形健碩，並謂之前因掛住健身又沒有控制食量，體重曾高達109磅；其後幾經努力減至100磅，但依然未有停步，繼續積極做瑜伽減肥及修練線條，結果成功減至目前的96.8磅，毅力與意志力同樣不容忽視。Tracy的「舞」功亦相當厲害，懂得中國舞、芭蕾舞及Jazz。

▲ 鍾翠詩舞功也不弱。