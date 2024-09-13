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兒童健康︱港媽憂心寶寶聽力測試2度不合格　衛生署6條問題自測嬰孩聽力

兒童健康

發布時間： 2 小時前

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港媽憂心寶寶聽力測試2度不合格，衛生署6條問題自測嬰孩聽力。

【嬰兒聽力/新生嬰兒/聽力測試】寶寶在不同方面的發展，父母都會相當關注。有港媽就在網上發文，指寶寶在兩次做聽力測試仍不合格，憂心寶寶是否有弱聽問題，需佩戴助聽器。

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據衛生署資料，母嬰健康院會為兩星期至四個月大、而並未接受任何初生嬰兒聽力測試的嬰兒，安排進行「耳聲發射測試」（OAE Test），來替寶寶檢查他的聽力。而以下是初生至一歲的嬰兒對聲音的一般反應，家長亦可按寶寶成長階段，留意他有沒有以下這些反應。如果寶寶沒有這些表現，或有其他原因使家長對寶寶的聽覺感到擔憂，建議向醫護人員尋求專業協助：

新生嬰兒

會因突發的響聲如拍手或使勁地關門而嚇一跳、眨眼或睜大眼睛。

滿月的嬰兒

會開始留意一些突發而持續的聲音如吸塵機和鬧鐘響聲。他會暫停自己的活動去聆聽這些聲音。

4個月大的嬰兒

會在聽到你說話時靜下來或微笑（即使他看不見你）。假如你在他背後上前來在旁邊向他說話，他也許會把頭或眼睛轉向你。

7個月大的嬰兒

會在聽到你在房間的另一邊輕聲地說話時立刻轉向你（若他不是太專注於其他事情的話）。如果他察覺兩旁有一些細微的聲音，也會別過頭來張望。

9個月大的嬰兒

會留心地聆聽日常熟悉的聲音，如門鈴聲、用鎖匙開門聲、預備飲料和食物時器皿的碰撞聲等，並尋找隱蔽的細小聲源。同時他會喜歡高聲地和有節奏地牙牙學語。

一歲大的幼兒

會在聽到自己的名字或熟悉的字句時，例如：「點蟲蟲，蟲蟲飛」，作出一些反應。當你說「唔好」，「唔准」或「拜拜」時，即使沒有任何手勢或表情，他也會有反應。

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