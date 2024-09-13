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親子好去處｜沙田新城市廣場逾2萬呎Chill Park開幕　必影5大打卡位+80隻迷你熊貓BB

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 16 分鐘前

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沙田新城市廣場逾2萬呎Chill Park開幕，必影5大打卡位及80隻迷你熊貓BB。

【親子好去處/親子免費好去處/沙田好去處/Chill Park/港產熊貓】秋意漸濃，小朋友可以走出冷氣房，到戶外活動，沙田就有個全新的親子免費好去處！位於沙田新城市廣場的戶外多元化空間Chill Park將於9月15日開幕，全場佔地逾2萬平方呎，開幕更會舉辦「Panda Me聯『萌』企劃」，設立5大打卡位及80個熊貓BB列陣，與大家一同玩樂之餘，亦慶祝香港首對港產熊貓龍鳳胎出生！另外，也有舉辦不同的工作城和中秋活動，讓大家在秋日之下，輕鬆寫意地暢玩！

沙田Chill Park︱沙田Chill Park開幕 設5大打卡位80隻熊貓BB

沙田新城市廣場1期3樓的戶外多元化空間Chill Park於9月14日開幕，全新的戶外空間設有休憩設施、園林步道等，不時也會舉辦限定主題活動，為大家增設一個悠閒放鬆的空間。

為慶祝Chill Park開幕，沙田新城市廣場舉辦「Panda Me聯『萌』企劃」，於3樓設5大打卡位，每一隻熊貓都以不同造型登場，其中最矚目的是4米高「Panda Me & You躺平曬月光熊」，兩隻可愛熊貓趁著中秋節高度放閃、旁邊還有I型人（內向型）「社恐熊」、打坐冥想的「24x7放空熊」、邊吃花生期待等睇戲的E型人（外向型）「食花生熊」，以及不理世事的「愛茶飲熊」，入夜後逾5米長的熊貓燈飾便會著燈，化身成五彩繽紛的霓虹燈。

除了5隻巨型打卡熊貓外，新城市廣場1樓的羅馬圓型獻技場樓梯位有「Chill級熊貓應援團」，80隻可愛熊貓BB列陣與大家打卡拍照！各位搭電梯時都可以欣賞到旁邊的熊貓BB，不過記得要注意安全！

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沙田Chill Park︱中秋Party邀本地手工食品品牌 小朋友面部彩繪熊貓妝

另外，新城市廣場於中秋正日及翌日舉行「Chill Out中秋Party」，邀請了本地熊貓手工啤酒品牌MiMi Beer、手工片片麻糬專賣店麻糬鳥Mochi Tori、本地寵物鮮食主食品牌Furbabies’Meal毛孩膳食及毛孩的甜品店Doggie Cakery呈獻多款自家手工飲品及食品，讓各位寵主及主子可以享受著美食過中秋。場內也有面部彩繪，小朋友可以畫上熊貓妝，另外也有街頭音樂人表演和指定日子舉行的「Chill住Art Jamming工作坊」，讓各位發揮創意，繪畫出獨一無二的可愛熊貓。

新城市廣場於中秋正日及翌日舉行「Chill Out中秋Party」，邀本地不同手工食品店品牌。（任薏攝）

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沙田Chill Park︱熊貓應援站 DIY布袋行李牌寵物圍巾

新城市廣場亦設「Chill Q熊貓D.I.Y應援站」，於指定日子於場內消費滿指定金額，即可以設計個人化布袋、行李牌或寵物圍巾，設有十多款圖案供大家選擇，當中包括可愛熊貓圖案，另外都可以上載手機內的圖片，又或加入個人化句子。此外，商場更貼心推出兩款Panda Me「Chill可愛熊貓燈籠」，只要讚好及追蹤「新城市廣場」小紅書官方帳號及於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可以換領燈籠1個。

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沙田新城市廣場「Chill Park」「Panda Me聯『萌』企劃」
日期：9月10日至10月31日
時間：7:00-22:00
地點：新城市廣場1期3樓平台（近Casetify）
費用：免費入場

「Chill級熊貓應援團」
日期：9月14日至10月31日
時間：10:00-22:00
地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場樓梯位
費用：免費入場

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