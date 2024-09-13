舒適堡結業｜消委會接3666宗投訴涉逾1.23億元　建議消費者勿急於簽署同意書

▲ 消委會建議消費者不用急於簽署同意書。（曾耀輝攝）

舒適堡灣仔店改以「Healthy」開業第二日，截至今日（13日）下午6時，消委會共接獲3,666宗投訴，涉及總金額123,571,585元 ，平均每宗個案涉及金額為33,707元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。

消委會發布「懶人包」，指消費者貿然同意向「Healthy」提出申請，不論申請是否獲批，或會影響消費者對舒適堡的申索權益。同意書提到，舒適堡沒有為轉換手續設下期限，消委會建議消費者不用急於簽署，可再觀察一段時間，待商戶提供更多資訊再作出知情選擇，考慮是否到「Heathy」享用原有合約中的餘下服務；如有需要亦應諮詢法律意見。

另外，保安局副局長卓孝業表示，當局非常重視舒適堡暫時全綫結業事件，亦已成立跨部門專責小組跟進。截至昨日下午4時，海關及警方共接獲1979宗舉報，涉及9500萬元。單一個案最高金額涉及近200萬元。

至於目前於灣仔分店有另一經營者出現，當局目前正在了解，海關正循《商品說明條例》中是否有不良營商手法作調查，警方則就案件是否涉及其他刑事成分，包括詐騙或虛假陳述進行調查。

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