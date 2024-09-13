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傳奇馬王｜「金鎗六十」9.13光榮退役　沙田馬場9.22歡送會

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「金鎗六十」與好拍檔騎師何澤堯，一同締造無數感動人心的勝利時刻。(馬會提供)

香港傳奇馬王之一「金鎗六十」將於本月13日光榮退役，賽馬會將在本月22日（星期日）在沙田馬場舉行榮休歡送儀式，邀請市民一同參與，向這匹「香港之光」、在競賽生涯締造多項驕人紀錄的一代馬王致敬。

香港傳奇馬王之一「金鎗六十」將於本月13日光榮退役，賽馬會將在本月22日（星期日）在沙田馬場舉行榮休歡送儀式。(馬會提供)

馬會表示，「金鎗六十」不但勝出香港賽馬史上最多頭馬、創下出賽31場26勝的輝煌戰績，更是唯一摘下10項一級賽冠軍及連續三季在「冠軍人馬獎」榮膺香港馬王，更是目前全球贏得最多獎金的賽駒（總獎金超過港幣1.6億元），深受馬迷支持及喜愛。

「金鎗六十」將於9月13日光榮退役，馬會將在9月22日於沙田馬場舉行榮休歡送儀式。當日公眾凡穿著包含「金鎗六十」或其綵衣設計元素的上衣，或戴上「金鎗六十」打氣圍巾，可免費進入沙田馬場公眾席。

場內更特設多個主題活動，包括在沙田馬場會員席及公眾席「好賞食」樓下，舉辦「金鎗六十」專題相展，馬迷可一同重溫三屆香港馬王在場上競賽與場外的動人時刻。另外有「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，以及「金鎗六十」紀念品優惠等精彩禮遇。而「馬場有禮」推出一系列極具珍藏價值的「金鎗六十」精品，馬迷可入場選購。

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重頭戲為第5場賽事後的「金鎗六十」榮休歡送儀式，在歡送儀式上，好拍檔騎師何澤堯將會策騎「金鎗六十」，與馬主陳家樑及練馬師呂健威最後一次一同在沙田馬場亮相，向「金鎗六十」的支持者致意，並接受現場觀眾的歡呼祝賀與道別。大會屆時會頒發終身成就獎的獎座予馬主陳家樑，以肯定「金鎗六十」的矚目成就。馬會表示，當日是「金鎗六十」最後一次在港公開亮相，馬迷可把握機會到沙田馬場親睹其風采。

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而當日另一焦點賽事為第7場總獎金達420萬港元的三級賽慶典盃，而「金鎗六十」亦是2020年慶典盃盟主。

「金鎗六十」馬主陳家樑先生表示，感謝馬會、馬壇人士及所有馬迷一直以來對「金鎗六十」的支持和愛戴。「對我而言，『金鎗六十』不僅是我的愛駒，更像是一同成長的好朋友。」他又感謝一直合作無間的練馬師呂健威和騎師何澤堯，讓「金鎗六十」締造無數感動人心的勝利時刻，歡迎市民入場為「金鎗六十」榮休歡呼拍掌。

「金鎗六十」歡送活動詳情：

地點：沙田馬場——馬匹亮相圈
時間：下午3時10分

「金鎗六十」專題相片展覽：

地點：沙田馬場會員席及公眾席「好賞食」樓下

派發「金鎗六十」造型小馬公仔：

入場觀眾只要在相展拍照留念，及在社交平台上傳上你最喜愛的「金鎗六十」時刻，並加上指定標籤 #FarewellToGoldenSixty，即有機會獲贈指定「金鎗六十」造型的小馬公仔一隻，名額2,000個，先到先得，換完即止。詳情請參閱活動主題網頁。

地點：沙田馬場  1樓會員入口及「好賞食」樓下

「沙田馬場日日賞」贏取主題紀念品套裝：

當日下午5時，入場人士可以參加有獎問答遊戲，首500名最快提交正確答案的參加者可獲指定「金鎗六十」紀念禮品包一份，內附「金鎗六十」匙扣、 「金鎗六十」T恤及小馬摺疊環保袋。           

主題賽事——慶典盃：
三級賽「慶典盃」第7場上演，總獎金達420萬元

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