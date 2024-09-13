旅遊監管｜惡導遊涉罵團友不購物　旅監局首宗撤銷導遊牌照

▲ (資料圖片)

惡導遊「阿珍」2010年接待一個內地安徽旅行團，強迫購物不果，出言辱罵團友，最終被「釘牌」。事隔多年，旅監局今日公布，撤銷一名本地導遊的導遊牌照，是旅監局在2020年成立、接管規管事務以來的首宗個案。局方指，該名導遊林俊輝，向訪港旅行團參加者作出惡劣言行，行為嚴重不當，損害香港旅遊業界的聲譽，即日（9月13日）撤銷其導遊牌照。

旅監局表示，該名林姓導遊今年2月13日，接待一個內地入境旅行團時，在旅遊巴士內對團友作出惡劣言行及不當行為，包括指責遊客未有在商店內購物，並威嚇旅客會因此而影響及後的行程安排等。

旅監局表示，作為監管機構，負有監察導遊發牌和規管事宜的職能，因此旅監局在接獲涉事入境旅客投訴後立即展開調查，林姓導遊亦承認自己的有關言行有損香港旅遊業界的聲譽。在考慮調查結果後，旅監局信納該林姓導遊不適合繼續持有導遊牌照，決定根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，循簡易程序撤銷林先生的導遊牌照。

旅監局又指，在決定根據《旅遊業條例》施加紀律行動時，已權衡相關情況，包括林姓導遊的行為對香港旅遊業界形象及聲譽的影響，以及需要傳達清楚訊息給公眾及業界相關行為絕不能接受。

為增加透明度，市民可在旅監局網站的「導遊牌照登記冊」及「紀律制裁紀錄」網頁，搜尋旅監局向持牌人採取的紀律制裁決定。

翻查資料，2010年3月，當年一名導遊李巧珍（阿珍）接待一個安徽合肥來港的內地團，因團友購物不足，在旅遊巴士以普通話怒罵團友，經典對話包括：「現在是你們欠著我的，不是我欠著你，我給你吃，給你住，但是你們不付出，你這輩子不還，下輩子也會要還出來！」她又威脅團友若不購物，會無飯食及無酒店住，「不要跟我說『我沒有需要』！那等一下吃飯的時候，你說『我也沒有需要去吃』、今天晚上住酒店我會把酒店的房門全部給鎖上，我們沒有需要去住的。消費不夠嘛！」有人拍下過程並放上內地視頻網站，及後更流傳至全國多個電視台轉載，引起牽然大波。

據了解，今次涉事林姓導遊，同樣在旅遊巴上大罵團友，不滿團友不購物，指他們不購物就應該參加純玩團，而不是購物團。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】