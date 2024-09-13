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國慶｜東區辦無人機暨文藝大匯演　逾1200架無人機呈現「飛龍在天」

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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參與譚公誕巡遊的舞龍團隊 、再次以超過300米全港最長的夜光飛龍登場。(受訪者供圖)

今年是國慶75 周年，各區都有慶祝活動，除大埔區有聯乘「奶龍」的無人機匯演外，東區有「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」，超過1200架無人機升空，呈現包括「飛龍在天，祥龍獻瑞」的壯觀景象、以星空為背景展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓可愛造型、東區吉祥物「東東」等。

「大匯演」由東區民政事務處主辦 ，香港島各界聯合會及香港東區各界協會合辦，將於9月22日下午7時在小西灣運動場舉行。除無人機表演外，東區民政事務專員陳尚文指，活動一開場邀請曾參與譚公誕巡遊的舞龍團隊 、再次以超過300米全港最長的夜光飛龍登場 。舞台上，除了本地樂團的管弦樂及女高音歌唱家鄺勵齡、香港天籟敦煌樂團、香港年青敲擊樂演奏家所組成的四撃頭敲擊樂團、年青歌手等表演。

陳尚文指，大會邀請區內團體及招收區內學生參與文藝節目表演、擔任活動義工等；關愛隊安排接送區內長者，亦透過「共 創明『Teen』計劃」邀請來自弱勢社群的學員前來觀看表演，體現社區參與共融的精神。

活動將免費派發2500張門票，自9月17日上午9時起，於東區民政事務處諮詢服務中心免費派發，每人最多可索取兩張，入場人士憑票可獲贈禮物包。

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