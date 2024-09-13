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中秋天氣｜天文台料中秋節陰晴不定　呂宋海域或誕熱帶氣旋　附4大電腦模式預測

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發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，而隨後動向存在分歧。（天文台網頁圖片）

中秋節將至，倘打風落雨恐影響市民賞月活動。天文台今日（13日）在「天氣隨筆」最新預測，下周二及周三（17、18日，即中秋節正日及翌日）部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，籲市民安排中秋活動時，留意天文台最新天氣預報。

同時，天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展；根據熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，惟根據各大電腦模式的預測，其隨後動向仍在分歧，天文台會繼續密切監察。

點擊圖片放大

天文台上載4個電腦模式預報，其中3個分別來自歐洲及日本的電腦模式，均預測到熱帶氣旋發展，但移動方向各異；來自中國華為的「盤古」人工智能電腦模式則預測有廣闊低壓區影響南海東北部。

另外，天文台預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，剛踏入秋季，東北季候風抵達華南沿岸時未必會帶來顯著的降溫，但如果同時在南海有低壓區或熱帶氣旋發展，南海東北部的風勢可能較大。天文台會繼續密切監察廣闊低壓槽的發展。

至於本周末，天文台指，今午衛星圖像顯示高空擾動在廣東東部沿岸觸發對流活動，預料高空擾動會在周末期間為廣東沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴；而位於西北太平洋的熱帶氣旋「貝碧嘉」，則會在周末期間橫過琉球群島一帶並逐漸增強，隨後靠近華東沿岸，但對華南天氣沒有直接影響。

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