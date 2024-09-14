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港隊困境｜工廈停車場內練舞龍舞獅　「走鬼」港隊︰每次奧運後都很灰心……

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 15 分鐘前

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潤福堂在停車場練習。（朱永倫攝）

每一次奧運之後，隊員都很灰心，大家都是港隊，為甚麼別人會有地方練習，我們就沒有地方？

                                                 龍獅總會副會長鄧肇倫

巴黎奧運熱潮，讓社會關注運動員資源，當大家討論全職運動員每月資助僅7,000多元是否幸福時，原來有一班港隊代表，不只沒月入，連練習場地亦缺乏，他們自嘲是「走鬼」港隊。

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空間不足  練習「斬件」進行

訪問當日是星期三晚上，潤福堂一行十多人先到工廈單位搬「梅花樁」去停車場，每組梅花樁，要動用兩至三人一起搬，設置好練習場地，已經半小時過去，所謂練習場所，面積只有兩個車位大，並非正規比賽場地，於是，練習只能「斬件式」進行。炎炎夏日，在陣陣鼓聲中，練習就這樣開始了……

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龍獅運動沒有全職運動員，沒有月薪，每年會舉行全港選拔賽，首3名的隊伍有機會成為港隊，代表香港出賽，政府會資助出外比賽。潤福堂是應屆港隊之一，他們一星期最少練習3日，每次均在工廈的停車場練習。

一遭投訴即要另覓場地

何謂「走鬼」港隊？龍獅總會副主席李思敏解釋，因為缺乏練習場地，即使成為港隊，有些隊在馬路邊練習，有些隊在停車場練習，遭投訴的話，則要停止練習或另覓場地，所以是「走鬼式」練習。

康文署向體育總會提供指定體育場地，作為港隊訓練中心，體育總會可根據其優先預訂場地資格，預留該些場地。

體育館職員憂舞龍棍整花地板

為何作為港隊會沒有練習場地？龍獅總會副會長鄧肇倫解釋，他們的確可以預訂到體育場館，但實際上難以練習，曾有體育館職員說，「（場地）不是給你們練舞龍，你們舞龍那些棍是金屬，會『整花』我們的地板。」而且他們只能租用一邊羽毛球場或籃球場，不能打鼓，會滋擾到另一邊的使用者。一星期可能只有一至兩小時的時間，但設置梅花樁等，已使用大部分時間，練不到幾多。

 

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鄧肇倫續指，若有固定練習場地，放置好「梅花樁」，運動員一放工或放學，「換件衫」便可去練習，一個多小時已經很足夠。鄧稱︰

我們不是要求一個很高質素，要求那個地很漂亮，有冷氣，其實我們要求有一個合適的尺寸，即是正規比賽的尺寸和有個瓦遮頭，基本上沒有冷氣都無所謂的。

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文體旅局︰租空置地　按程序審批

文化體育及旅遊局發言人回覆TOPick指，得悉一些國術龍獅運動團體一直在物色合適用地作練習場地。如接獲有關團體申請租用臨時空置土地，作為訓練和推廣國術龍獅運動場地之用，相關部門會按既定程序處理及審批。

鄧肇倫透露，曾向地政總署提交申請，透過短期形式以象徵式租金租用政府臨時空置用地，十四至五年前開始申請，每次都要花3至4年時間，有3次在最後關頭，因為政府部門要用，政府部門有優先權，均告失敗。

很諷刺，去到新年，政府要用我們時，就會找我們，但是我們有需要時，又不支援我們。

國術龍獅港隊代表林穎殷指，沒有正規的練習場地，運動員意志大減，也會增加了受傷的風險。經過巴黎奧運，看見其他運動有不錯的資源或場地，林穎殷期望舞獅也可以有合適的場地作練習。

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龍獅港隊獎項（部分）︰

●2009年第3屆亞洲室內運動會         
舞龍項目︰金牌
北獅項目︰銀牌
南獅項目︰銅牌

●2023年桃園國際龍獅邀請賽
南獅自選︰殿軍
南獅創意︰亞軍

●2023年第十屆獅王爭霸國際賽— 美高梅盃
南獅高樁︰ 亞軍

●2023年黃連勝杯
傳統南獅︰ 銅獎

●2023年第六屆亞洲龍獅錦標賽
傳統南獅︰ 季軍 
南獅障礙賽︰ 冠軍

●2024年世界-香港夜光龍醒獅錦標賽
南獅高樁︰季軍

資料來源：受訪者提供

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