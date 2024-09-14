港隊困境｜霍啟剛倡指定一定數量公園空間　予龍獅隊訓練

▲ 每組梅花樁，要動用兩至三人一起搬。（朱永倫攝）

龍獅港隊代表，不只沒月入，連練習場地亦缺乏，他們自嘲是「走鬼」港隊。體演文出界立法會議員霍啟剛表示，龍獅運動的訓練對場地標準要求相對其他運動低，希望康文署能進一步向前綫人員提供清晰指引，包容龍獅運動使用康文署場地。他坦言，有康文署場地前綫人員認為龍獅運動聲浪過大及擔心使用的器材會損壞場地，令到龍獅運動可用的康文署場地愈來愈少。

▲ 霍啟剛指，龍獅運動的訓練主要需平整的大片空間，認為康文署轄下的公園有不少合適空間，可作龍獅運動訓練及器材存放。（資料圖片）

霍啟剛回應TOPick查詢時指，龍獅運動的訓練主要需平整的大片空間，認為康文署轄下的公園有不少合適空間，可作龍獅運動訓練及器材存放，而過往龍獅總會亦曾經使用不同公園，希望康文署能夠指定一定數量的公園空間，供龍獅隊伍作訓練之用，此舉亦能讓途經市民和遊客，透過觀賞龍獅訓練，增進對中華文化的認識。霍又希望政府，更彈性處理這類對場地標準要求相對較低的運動之場地需要，善用橋底、閒置空間等等，以跨部門協作滿足體育運動的場地需要。

其實，除了龍獅運動，近年新興的城市運動亦缺乏場地。民建聯立法會議員鄭泳舜去年曾聯同業界代表見記者反映問題，指政府可提供比賽的專業場地不足，如滑板、攀登，前者只有荔枝角運動場，而在康文署現有場館中，霹靂舞更是沒有專屬訓練及表演場地。業界代表亦反映，城市運動普及化及盛事化方面的推動，亦不及周邊地區，期望香港可以「追落後」。

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