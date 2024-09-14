乙型鏈球菌｜近個半月27人染疫2人亡　9成曾觸或處理淡水魚

▲ 本港感染侵入性乙型鏈球菌的個案有上升趨勢。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心最近的監測數據顯示，由上月至本月11日期間，住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌的個案數字有上升趨勢，中心隨即聯同醫管局就個案進行進一步化驗分析，初步結果顯示其中27宗個案屬基因序列型283（簡稱ST283）。中心就部分樣本的化驗分析仍在進行中，不排除個案會繼續增加。



中心的流行病學調查顯示，27名感染ST283病人分別為10男17女，年齡介乎53至88歲，分別居於全港18區，未有地區性聚集情況，當中20名病人本身有長期病患。患者中有15人出現敗血症、9人關節膿腫、2人腦膜炎及1人泌尿道感染。而醫管局資料顯示，27名病人當中，5人已出院，17名留院病人情況穩定，3人情況嚴重，另外2人已去世，中心正與醫管局獲取進一步死因資料。



中心調查亦發現，約9成個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中7人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口，但並沒有感染者表示曾進食淡水魚魚生。根據以上資料，中心認為病人感染原因與處理或接觸生的淡水魚，尤其手部帶有傷口有關。



調查同時發現，19宗個案曾到訪過街市淡水魚檔並接觸淡水魚，涉及共14個分佈各區的街市。中心人員亦已到部分病人曾到訪的街市及供應活魚的魚類批發市場進行流行病學調查，中心監察共71名相關從業員，未發現任何從業員有出現病徵，已向從業員提供健康教育，並會繼續了解其他魚檔從業員的健康狀況。而由於在調查過程中，發現石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部分個案吻合，為謹慎起見，食物環境衞生署（食環署）早前已安排石湖墟街市所有淡水魚檔進行徹底清潔及消毒，中心的調查仍然繼續。



中心稱，文獻指出ST283存在於淡水魚中，尤其東南亞地區，並有季節性情況。海外亦有文獻指出ST283的侵入性乙型鏈球菌感染與食用未經烹煮的淡水魚有關。提醒市民接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套，如在接觸或處理淡水魚後出現傷口發炎或發燒等病徵，應立即求醫。同時，市民應避免食用未徹底煮熟的淡水魚。



中心建議，水產或食肆的從業員應在處理水產時戴上手套，並避免徒手直接接觸水產或污水；而市民在選購水產時，應避免直接觸碰水產，亦不應使用店鋪提供的毛巾。雙手一旦觸碰了未經完全烹煮的水產，應盡快使用梘液和清水洗手。市民在家中處理水產時亦應戴上手套，並於處理有關食物後充分潔手。

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