東張西望何伯丨新何太稱何伯不回香港　揚言：就算賣血都要將佢照顧得好好

▲ 何伯夫婦繼續幾乎每天開直播。

因為上《東張西望》而揚名的何伯與「新何太」雖然言行引爭議甚至被網民圍攻，但何伯夫婦似乎十分享受當公眾人物，幾乎每日開直播。

一直自稱被「黑粉」抹黑的「新何太」，在昨日（9月13日）直播表示近7個月以來，都是由她付丈夫的生活費，稱：「佢一蚊都冇用過。」

東張西望何伯丨新何太開直播為被嘲騙子平反 「扮」哽咽說：450個億我都唔稀罕

▲ 「新何太」表示近7個月以來，都是由她負責何伯的生活費。

東張西望何伯丨新何太」打何伯

可是當提到有網民指何伯戴假牙時，「新何太」稱：「我老公冇帶假牙，佢嘅牙係真㗎喎！」何伯即笑說：「我嘅牙梗係真㗎啦！」但何太立即又發脾氣用麵包遮住丈夫樣子鬧道：「你唔好露牙齒出嚟，人哋又影低你cap低，刻意講其他嘢。」

之後，何伯子突然說：「我死咗冤魂都會跟住你（新何太）。」說擺即聽到疑「新何太」打何伯大腿的聲音，何太繼續說：「幾傻啊！死冤魂都要跟住我。」不過二人一如以往地行為十分跳躍，比周星馳電影更「無厘頭」，何伯夫婦然後一起吃提子。

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東張西望何伯丨「新何太」想成為慈善家

到昨天傍晚，何伯夫婦又再開直播，當被問到有關早前要為何伯落力爭取450萬一事，「新何太」回答：「又喺度話我哋一蚊都攞唔返，咁仲有天理，就算攞唔返，我哋都唔會返嚟，黑粉你哋唔使得逞。」她並指何伯不會回香港，解釋稱：「黑粉你哋都係想搞到我哋流離失所。」

此外，「新何太」更豪言：「就算我賣血，我都要將佢照顧得好好！」還自稱夢想是成為慈善家。

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