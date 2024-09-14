  • 32°C
香港時間：2024914日 (六) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乳癌｜28歲OL沒家族病史驚罹乳癌 醫生嘆：每日1飲食習慣惹禍

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【乳癌/飲食習慣/飲品/無家族病史/危險因子】乳癌係本港10大癌症殺手之一，不容忽視，台灣外科醫生陳榮堅分享案例，一名年僅28歲OL、無家族病史和危險因子，經檢查赫然發現罹患乳癌，經了解，與其每日1飲食習慣有關。陳醫生還稱，除乳癌外，還要小心另2種癌，引起民眾關注。

陳榮堅醫生在節目《健康晚點名》中分享案例，曾有一名28歲OL求醫，結果確診患第一期乳癌，因女患老無任何家族病史和危險因子，同時親自哺乳過兩名小孩，讓他感到奇怪。

經詢問日常習慣，女病患表示，自己每日都要喝手搖飲品，還固定全糖，疑這就是罹患乳癌的關鍵原因。

陳醫生表示，如果過度攝取多醣類（碳水化合物），尤其甜食、餅乾等，將導致身體缺乏蛋白質，加上可能不愛運動，身體新陳代謝也會受影響，進而出現發炎反應。

他提醒，喜歡醣類的習慣一定要改掉，否則除了肥胖以外，還會誘發其他癌症，包括大腸癌以及胰臟癌。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
18:03 2024/09/12
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命
11:15 2024/09/13
卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命

你可能感興趣

飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
18:03 2024/09/12
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命
11:15 2024/09/13
卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命
健康問題 乳癌 網絡熱話

最高瀏覽

不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵
不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵
卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命
卵巢癌｜女性患1婦科病卵巢癌風險暴增18倍　醫生：8成末期患者不足5年命
學生津貼2500元｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期【附詳盡教學】
學生津貼2500元｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期【附詳盡教學】
星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想
星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想
急症室最長等候時間（09月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月14日 時間04:05）