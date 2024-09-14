乳癌｜28歲OL沒家族病史驚罹乳癌 醫生嘆：每日1飲食習慣惹禍

【乳癌/飲食習慣/飲品/無家族病史/危險因子】乳癌係本港10大癌症殺手之一，不容忽視，台灣外科醫生陳榮堅分享案例，一名年僅28歲OL、無家族病史和危險因子，經檢查赫然發現罹患乳癌，經了解，與其每日1飲食習慣有關。陳醫生還稱，除乳癌外，還要小心另2種癌，引起民眾關注。

陳榮堅醫生在節目《健康晚點名》中分享案例，曾有一名28歲OL求醫，結果確診患第一期乳癌，因女患老無任何家族病史和危險因子，同時親自哺乳過兩名小孩，讓他感到奇怪。

經詢問日常習慣，女病患表示，自己每日都要喝手搖飲品，還固定全糖，疑這就是罹患乳癌的關鍵原因。

陳醫生表示，如果過度攝取多醣類（碳水化合物），尤其甜食、餅乾等，將導致身體缺乏蛋白質，加上可能不愛運動，身體新陳代謝也會受影響，進而出現發炎反應。

他提醒，喜歡醣類的習慣一定要改掉，否則除了肥胖以外，還會誘發其他癌症，包括大腸癌以及胰臟癌。

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