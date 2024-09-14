施政報告｜李家超：10月16日發表任內第三份《施政報告》

▲ 李家超與醫務衞生局局長盧寵茂到黃大仙一間社區藥房視察。（李家超Facebook圖片）

行政長官李家超今（14日）公布，將於10月16日發表任內第三份施政報告。他今早亦到黃大仙區視察基層醫療服務等，包括到訪地區康健中心、社區藥房及中醫服務中心，亦與社區不同人士交談，聆聽意見。

李家超在社交平台表示，早上先與醫務衞生局局長盧寵茂到黃大仙一間社區藥房視察，該社區藥房由非牟利機構營運，其中一項街坊最常用的服務是免費的健康和藥物諮詢。其在藥房與街坊聊天，發現他們都非常喜歡社區藥房的服務，其中一位街坊兼社區藥房義工表示，平日和街坊若有鼻敏感和傷風等小病痛便會過來，不但可以免費諮詢藥劑師的意見和藥物建議，更可直接在藥房購買合適和價錢相宜的非處方藥物，十分方便。

而負責主理這間社區藥房的藥劑師就向其表示，他們與地區康健中心有緊密聯繫，有需要時會轉介病人到地區康健中心參加慢病共治計劃、健康講座和活動等等，而地區康健中心亦會轉介小病小痛的病人到社區藥房諮詢用藥和配藥，認為藥劑師可在基層醫療體系中發揮更大作用，例如為醫生分擔向病人提供用藥諮詢的工作，支持政府逐步加強藥劑師在基層醫療服務中的角色的方向和理念。

李家超其後視察社區藥房旁邊一間中醫服務中心。他指，一名正接受耳穴治療的街坊曾先生告訴他，自己是地區康健中心的會員，由中心職員為他轉介至這間中醫服務中心，讓他能好好調理脾胃，改善健康。李家超稱，這再次證明地區康健中心能有效結合地區資源，提升服務覆蓋率，讓病人得到適切和及時的轉介和治療。

李家超並到訪黃大仙地區康健中心。他指，其中一位會員參加慢病共治計劃配對家庭醫生後，被診斷出有高血壓，所幸發現得早，目前正積極控制健康飲食。而中心職員亦向其表示，很多年紀不大、平日常做運動的人都不認為自己健康出現問題，直到參加了這個計劃，才知道身體已經出現警號。

李家超指，政府建設基層醫療體系的初衷，是希望在社區層面管理、維持及提升市民健康，是次視察讓其更相信地區康健中心是完善地區基層醫療健康網絡的重要一環，政府將陸續把過渡性質的地區康健站升級至地區康健中心，並透過地區康健中心連繫社區，結合更多醫療專業，為市民提供更多元化的基層醫療健康服務，包括中醫、社區復康和疫苗教育及接種等。

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