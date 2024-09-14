寄了一整個春天丨Marf電影處女作成亞洲電影節開幕片　邱彥筒：好開心好榮幸

▲ 邱彥筒電影處女作《寄了一整個春天》。

COLLAR成員邱彥筒（Marf）主演的電影處女作《寄了一整個春天》（原名《風景線》），在昨晚（9月13日）亞洲電影節公布該片獲選為今屆「開幕電影」之一。

《寄了一整個春天》（原名《風景線》），由新晉導演葉鈺瀛自編自導，並由陳果監製，Marf主演外，還包括陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin）、栢天男及「豹嫂」胡蓓蔚等。

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▲ 《寄了一整個春天》獲選為今屆「開幕電影」。

Marf感開心榮幸

《寄了一整個春天》是葉鈺瀛首套編劇及導演的電影長片，被獲選為第六屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。她就讀香港浸會大學，主修電影及電視。曾為香港電視網絡擔任編劇包括《選戰》，及後擔任《點五步》編劇之一進入電影圈。

對於首次編導的電影獲選為今屆亞洲電影節開幕電影，表示非常興奮：「非常榮幸同期待我的第一部劇情長片可以跟大家見面，到時見！」

至於Marf表示相當期待，稱：「好開心好榮幸，所以好期待電影節同大家見面！」另一主角Sheena聽聞喜訊時亦不敢置信：「好榮幸參與的電影可以獲選成為HKAFF嘅開幕電影，希望觀眾都感受到《寄了一整個春天》帶來嘅青春氣息！」

至於戲中的男主角Shin感覺榮幸之餘，也非常感恩：「十分興奮，多謝香港亞洲電影節，請多多指教。」

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