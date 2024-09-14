謝東閔解釋離開TVB真正原因　直認視朱智賢為人生伴侶

▲ 謝東閔解釋離開TVB的原因。

現年39歲的謝東閔（Brian）於2010年參加選秀節目《超級巨聲2》奪得第四名入行，14年來曾演出多部劇集要角。相比起同屆林欣彤或吳業坤曾於樂壇爆紅，謝東閔及至去年才有機會推出首支非劇集個人單曲《同在》，並於今年初在劇集《本尊就位》中首度孭飛做男一。

當外間以為謝東閔上位在望，Brian卻於今年8月突然宣佈離巢加入「脫無者」大軍。Brian接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，親解矢志離巢因由，節目中，他更直認視交往8年的朱智賢為人生伴侶，並談及他對結婚的計劃。

離開TVB丨謝東閔宣布離開TVB 結束14年賓主關係：希望將來再見

▲ 謝東閔接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

解釋離開TVB原因

捱足14年，謝東閔剛於劇集《本尊就位》做男一，然而Brian卻於8月自揭已約滿離巢，他解答原因：「離巢呢個諗法其實都諗咗一段時間，差不多一年。首先我覺得自己年齡開始大，明年就40歲，係時間要試啲新嘢。其次我身邊啲好朋友，例如：林子善、袁偉豪、陳山聰佢哋，都係喺出面一段長時間先入TVB；但我係參加歌唱比賽之後就加入，無做過其他工作，呢14年都係TVB照顧住我，所以我覺得自己係時候要嘗試下新嘅野。」

至於為何在首次獲得男主角的階段決定離巢：「我覺得都係一個緣份，我無去諗有無得再上升機會，純粹我覺得自己響演技上有啲位置卡住咗，去到個樽頸位，一直都太過舒適，一直都係聽朋友講出面係點點點，我自己都想出去試下，想同其他新嘅人合作，想挑戰下自己。」

▲ 謝東閔在劇集《本尊就位》當男一。

跳出舒適圈

被問到公司有沒有作出挽留，他說：「完約前一直都有同公司傾，我都有同公司表明我嘅意向，所以到合約完結，我同公司關係都好好。」

對於公司挽留時開出的條件譬如加薪多少？Brian以尷尬的冷笑聲回應：「條件就……哈哈！大家有傾過可唔可以用唔同方式合作，但我心入面一直都想試下唔同嘅野，想拍下唔同嘅野，例如電影、可能去其他電視台拍野等等，我想試下全部野一個人自己去做個感覺。」

Brian亦坦言這次是裸辭，往後暫沒計劃，就是想跳出一直有公司庇護的舒適圈，發掘更多可能：「14年一直有穩定收入，珍姐同樂小姐都都好錫我，一路無停過拍戲，都拍咗超過30套劇集啦。決定唔續約時公司都有問我係咪有後路，我都好老實答係無！」

▲ 謝東閔在8月3日於個人IG文宣布離巢，並上載過往在TVB工作點滴的圖輯。

與朱智賢結婚順其自然

即將踏入40歲又是家中唯一男丁的Brian，被問到父母有沒有壓力催促他成家立室，他說：「真係無！真係好彩屋企人從來都無逼我，完全無壓力，佢哋對我結婚同生小朋友呢方面都無咩所謂。」

他亦分享與女友朱智賢二人對於結婚抱順其自然態度，稱：「結婚呢樣野，真係順其自然啦，一段關係需要去到結婚嘅時候咁咪結，我又無特別同佢傾呢一樣野，如果大家都想嘅話，都可以去做呢件事，將來我結婚嘅話，一定唔會隱瞞會同大家講！」

與朱智賢交往8年，他坦言已視對女友為人生伴侶，稱：「拍得8年拖，當然適合啦，大家都太耐，而家已經變咗係好好朋友，又好似屋企人咁嘅感覺！」與女友先後離巢今天均是自由身，謝東閔更揚言歡迎外間邀約二人以情侶檔上陣工作。

▲ 謝東閔與朱智賢齊出席麥明詩的婚禮。

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