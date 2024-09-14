Beanies成員丨李凱翹推出新歌《只因你悲觀》 　Kay無悔棄當空姐耗盡積蓄追夢

▲ 李凱翹再推出第二首單曲《只因你悲觀》。

唱作女團Beanies成員李凱翹（Kay）在今年4月底推出首支個人單飛歌曲《分手的決心》後，日前，再推出第二首單曲《只因你悲觀》。

《只因你悲觀》由Chelsea Rodgers作曲，李峻一填詞，山姆及Joe Lei編曲，Joe Lei監製，Kay指今次的曲風比較groovy，「咁有groove嘅編曲配一份充滿着情緒掙扎嘅詞係別有一番風味。首歌嘅bass啟發到我除咗適合用聲音演繹首歌，原來身體都係一個好好嘅媒介去演繹。」因此，Kay特別邀請Win Win為副歌部份排了舞步，「Win Win非常專業，喺我能力範圍內排咗一段好有趣嘅舞，可以連繫到歌詞。」

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▲ 李凱翹《只因你悲觀》MV。

一首抒發情緒的歌

能夠得到李峻一為新歌填詞，Kay特別多謝陳輝陽，稱：「係佢介紹李峻一先生畀我，第一次係網上見面，大家都覺得唔好寫情歌，一傾已經好快達成共識，除咗關係，情緒係每一個人都會面對嘅嘢，好多人都淨係會識得叫人唔好唔開心，但係有時唔係我哋想唔開心。」

她續指：「副歌部份係非常直接憤怒嘅自己，喺我唔開心嘅時候我只係想叫你收聲；而verse嘅部份同樣都係自己，不過係一個有情緒、好辛苦嘅自己。首歌係關於情緒， 每一個人都會面對情緒問題， 希望可以用呢首歌接觸唔同嘅人！」Kay希望透過歌曲，令人有情緒時可以抒發到自己。

▲ 李凱翹《只因你悲觀》MV。

拍攝前扭傷腳

新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消，「真係要忍病取消跳舞部份，而製片非常好， 佢本身想安排輪椅畀我，但因為要周圍走景所以比較困難，最後，佢安排咗一張露營椅畀我，等我唔使埋位嘅時候可以坐下。」

有一段時間沒說國語的Kay，一直都讀錯導演的名字，稱：「去到臨拍完之前嗰一個鐘，我先知佢個名真正嘅讀音， 我超級抱歉。」Kay特別感謝Beanies的隊友Geor，表示：「佢陪我拍到好夜，又幫我拍花絮片，我好愛佢！」

最令Kay意外的，是為她化妝的化妝師原來是有份參加Netflix真人騷《The Boyfriend》，「因為拍MV時個節目未播，所以我係事後先知，佢而家勁紅，我好榮幸佢幫我化過妝，佢化得好好，真人超溫柔超nice。」

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積蓄幾乎耗盡

作為今年的女新人，又是獨立歌手的Kay，在沒有大公司支持下，半年內自資推出兩首歌曲的確不容易。

當了8年空姐為追歌手夢而裸辭，為出歌將積蓄幾乎耗盡，雖然如此，但卻開心，「因為我做緊鍾意做嘅嘢，我本身想今年出3首歌，但真係唔夠錢，所以出埋《只因你悲觀》後，我要努力儲錢！」

▲ 李凱翹《只因你悲觀》MV。