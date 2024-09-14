企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】

▲ 《企業強人》

TVB劇《企業強人》由陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣、姜大衞等參演，故事講巨企「世代物流」紮根香港，總部落戶大灣區，主席趙愷（陳豪飾）深信企業以人為本，重視每位員工。

代表風投公司「成峰資本」的世代董事徐道明（譚俊彥飾）別具眼光，但在經營企業的理念上與趙愷大不同，兩人惺惺相惜，難為知己難為敵。

趙愷於前妻兼成峰始創人宋翹（張曦雯飾）、鄉鎮加盟商出身的伙伴方芳（龔嘉欣飾）助力下，藉着將世代強勢回歸股市，逐步實踐其企業家信念。

此時，重返世代的道明、世代另一董事邢文浩（姜大衞飾）、外地物流巨擘等背後各方資本勢力，卻暗潮洶湧，各有算計……

企業強人劇透丨第1至5集劇情預告

企業強人丨陳豪譚俊彥兩大視帝對決 姜大衞演商界老狐狸演技大晒冷

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