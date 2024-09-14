香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】

▲ 2022年香港小姐競選季軍梁超怡慶祝28歲生日。

梁超怡（Joey）是2022年香港小姐競選季軍暨最上鏡小姐，自卸任後很快被安排拍攝劇集《非常檢控觀》，飾演陳煒的年輕版，之後又有份主持節目如《周六聊Teen谷》﹑《身體最誠實》，足見備受TVB睇好。

可是梁超怡在去年捲入C小姐風波，被指她是Twins成員蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺男友石恆聰分手的導火線。

香港小姐丨梁超怡捲奪阿Sa男友風波後首發文 新一年派福利試水溫？

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不過此事似沒有對她太大影響，向來愛在社交網分享動向的超怡，在9月12日28歲正日生日，她在IG分享生日會片段，更大曬「男友」視角照片及影片。

由她上載照片和影片可見，Joey身穿白色低胸短裙現身，肩帶有兩條大蝴蝶結設計，性感又不失可愛～現場佈置夢幻，Joey身後有大量氣球之餘，又見到在她面前有多個蛋糕和迪士尼公仔StellaLou造型的永生花。

至於梁超怡手捧向日葵鮮花，又舉起酒杯對著鏡頭甜笑派飛吻。不過見到Joey對面只有一個座位，似乎並沒有其他賓客，再加上影片中推出永生花的是一位身穿西裝的男士，所以不少網民都好奇Joey是不是和男仔單獨撐枱腳。

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