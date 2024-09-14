香港小姐2024丨4號謝淑怡美國名牌大學主修鋼琴演奏　Zoie曾在高空演奏鋼琴

▲ 2024香港小姐佳麗4號謝淑怡。（陳慧安 攝）

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐 / 謝淑怡】全城矚目選美盛事《2024香港小姐競選》將於明晚（9月15日）舉行，15強佳麗：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，並將於9月15日晚八點正假將軍澳電視廣播城舉行決賽。

今年港姐15強佳麗中有三位擁有碩士學位，分別是4號謝淑怡（Zoie）、6號李曼思（Adria）、10號吳芷靖（Clary）。

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香港小姐2024丨4號謝淑怡具藝術天份

於早輪面試已被指來頭不少的4號Zoie，於世界排名第28的美國約翰霍普金斯大學主修鋼琴演奏，並獲頒發獎學金畢業。

現任職鋼琴家的Zoie，曾多次於國際大賽中獲獎，包括2022年紐約金球古典音樂比賽冠軍、2021年日本伊勢志摩國際鋼琴比賽冠軍、2021年洛杉磯李斯特國際鋼琴比賽第二名，及歌劇改編最佳演奏獎、2019年利馬交響樂團青年藝術家比賽第一名、2018年紐約國際鋼琴比賽取得第二名，更被選為美國國家音樂榮譽協會Pi Kappa Lambda終身會員，表彰其出色的學術工作和傑出音樂家的雙重成就。

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今年4月，Zoie獲澳門邀請首次在高空演奏鋼琴，不但才華洋溢，連膽子都比人大！

Zoie於3歲半起還有學跳芭蕾舞，並考獲七級資格，擁有扎穩「舞」功底。

從小對主持和演戲感興趣的她，直言參選後加深自己對幕前演出鍾愛的肯定：「我發現自己好鍾意對鏡頭，錄VO時幕後人員問我係咪學過主持或配音，可以一擊即中順利完成錄製。」

▲ 《2024香港小姐競選》15強佳麗資料。

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