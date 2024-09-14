香港小姐2024丨6號李曼思今屆最嬌小佳麗　Adria：細粒唔緊要我有勇氣同志氣

▲ 2024年香港小姐6號李曼思。（陳慧安 攝）

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐 / 李曼思】選美盛事《2024香港小姐競選》將於明晚（9月15日）舉行，15強佳麗：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，並將於9月15日晚八點正假將軍澳電視廣播城舉行決賽。

當中15強佳麗中佔了三分一為學霸，分別擁有碩士學位或為碩士生，當6號李曼思（Adria）便為學霸之一。

香港小姐2024丨李曼思自爆曾想放棄參選 莊曉婷壓力爆煲俞可程單挑搏克師傅

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港小姐2024丨6號李曼思康乃爾大學碩士畢業

6號Adria則剛於美國康乃爾大學完成Regional Planning碩士課程，曾在當地實習做助理城市規劃師約5個月，希望能為社會帶來正面影響。

僅157cm身高、在眾佳麗中身形最嬌小的Adria，受訪時正面地表示不覺得個子矮小是輸蝕，並自認「心臟強大」：「我細粒唔緊要，我有嘅係勇氣同志氣，希望人哋見到，我心臟有幾強大！」

最新影片推介：邱芷微陳志忠專訪

她認為香港小姐與城市規劃一樣，同樣有影響力，希望自己可以成為香港小姐並鼓勵港人：「我想鼓勵香港人可以追尋自己嘅夢想，多啲相信自己。」

Adria透露之前曾被模特兒公司邀請擔任廣告模特兒，因而發掘演藝細胞，其後曾跟甄詠蓓老師上戲劇班，學戲之餘亦嘗試尋找內在的自己。她續指，視同樣港姐出身的殿堂級影后張曼玉為偶像，希望跟她一樣發光發亮。

▲ 2024年香港小姐15強佳麗資料。

香港小姐2024丨4號謝淑怡美國名牌大學主修鋼琴演奏 Zoie曾在高空演奏鋼琴

香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排 莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

香港小姐2024丨15強佳麗晚裝官方照曝光 15款不同剪裁盡顯港姐葫蘆身段

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5