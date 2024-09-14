  • 29°C
香港時間：2024914日 (六) 19:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨6號李曼思今屆最嬌小佳麗　Adria：細粒唔緊要我有勇氣同志氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2024年香港小姐6號李曼思。（陳慧安 攝）

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐 / 李曼思】選美盛事《2024香港小姐競選》將於明晚（9月15日）舉行，15強佳麗：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，並將於9月15日晚八點正假將軍澳電視廣播城舉行決賽。

當中15強佳麗中佔了三分一為學霸，分別擁有碩士學位或為碩士生，當6號李曼思（Adria）便為學霸之一。

香港小姐2024丨李曼思自爆曾想放棄參選　莊曉婷壓力爆煲俞可程單挑搏克師傅

點擊圖片放大
+6
+5

 

香港小姐2024丨6號李曼思康乃爾大學碩士畢業

6號Adria則剛於美國康乃爾大學完成Regional Planning碩士課程，曾在當地實習做助理城市規劃師約5個月，希望能為社會帶來正面影響。

僅157cm身高、在眾佳麗中身形最嬌小的Adria，受訪時正面地表示不覺得個子矮小是輸蝕，並自認「心臟強大」：「我細粒唔緊要，我有嘅係勇氣同志氣，希望人哋見到，我心臟有幾強大！」

最新影片推介：邱芷微陳志忠專訪

TOPick柴犬追星
TOPick直播｜邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事

她認為香港小姐與城市規劃一樣，同樣有影響力，希望自己可以成為香港小姐並鼓勵港人：「我想鼓勵香港人可以追尋自己嘅夢想，多啲相信自己。」

Adria透露之前曾被模特兒公司邀請擔任廣告模特兒，因而發掘演藝細胞，其後曾跟甄詠蓓老師上戲劇班，學戲之餘亦嘗試尋找內在的自己。她續指，視同樣港姐出身的殿堂級影后張曼玉為偶像，希望跟她一樣發光發亮。

2024年香港小姐15強佳麗資料。

香港小姐2024丨4號謝淑怡美國名牌大學主修鋼琴演奏　Zoie曾在高空演奏鋼琴

香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排　莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

香港小姐2024丨15強佳麗晚裝官方照曝光　15款不同剪裁盡顯港姐葫蘆身段

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
21:31 2024/08/14
香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
17:50 2024/08/15
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰
19:52 2024/08/15
香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰

你可能感興趣

香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
21:31 2024/08/14
香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
17:50 2024/08/15
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰
19:52 2024/08/15
香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰
香港小姐 TVB 綜藝節目 網絡熱話

最高瀏覽

月餅盒回收2024｜全港5大月餅盒回收機構　指定地點贈送$80優惠券
月餅盒回收2024｜全港5大月餅盒回收機構　指定地點贈送$80優惠券
最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
男士注意丨4大高危職業易患前列腺炎　醫生揭原因：工程師、醫生亦在列
男士注意丨4大高危職業易患前列腺炎　醫生揭原因：工程師、醫生亦在列
急症室最長等候時間（09月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月14日 時間16:05）
乳癌｜28歲OL沒家族病史驚罹乳癌 醫生嘆：每日1飲食習慣惹禍
乳癌｜28歲OL沒家族病史驚罹乳癌 醫生嘆：每日1飲食習慣惹禍