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香港小姐2024丨陳甜甜理工大學修讀工商管理　河北Rose睇電視惡補廣東話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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2024年香港小姐佳麗9號陳甜甜。（陳慧安 攝）

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐 / 陳甜甜】《2024香港小姐競選》將於明晚（9月15日）在TVB電視城舉行，15強佳麗：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，並將於9月15日晚八點正假將軍澳電視廣播城舉行決賽。

香港小姐象徵「美貌與智慧」並重，今年15強佳麗中亦有不少學霸，當中9號陳甜甜（Rose）就是其中一位。

香港小姐2024丨陳甜甜吳芷靖努力練好廣東話　認訓練過程辛苦放鬆心情應戰

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香港小姐2024丨9號陳甜甜勤力學習廣東話

另外兩位現為碩士生的佳麗則同為大熱，9號Rose現於理工大學修讀工商管理碩士，為兼顧學業與港姐綵排，時間表排得密密麻麻。

無論多忙碌，來自河北的Rose仍會抽時間勤力學習廣東話，除看TVB新聞及綜藝節目《獎門人》系列學習外，並會在網上視像上堂惡補，一有空更會相約老師共進午餐，以聊天方式重點接受培訓。

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Rose受訪時指不認為廣東話差是劣勢，並對自己其他方面信心十足；又謂是次參選並不在意名次：「參選讓我提升自信同心態，更加了解自己。雖然我廣東話講得唔好，但好感恩好多人支持我。」

她直言若將來有機會加入TVB，希望能演《愛．回家之開心速遞》裏「曹總」一角的女兒，她笑言：「好多網友話如果我演曹總女兒一定會紅！」Rose坦言對於網民相關留言沒有hard feeling，反而感到高興：「講得唔好係一個事實，網友反而覺得我可以行搞笑路線幾好，讓我放下偶像包袱。」

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