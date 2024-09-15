肝癌︱男子食慾變差半年瘦11磅確診肝癌中期　醫生嘆：早餐愛吃1醬料惹禍

【早餐/早餐陷阱/肝癌/癌症/食物陷阱/醬料/肝癌成因/肝癌症狀/預防肝癌】早餐時愛吃配料要留心。台灣有醫生分享案例，一名70歲伯伯發現自己食慾變差，半年內突瘦5公斤（約11磅），求醫確診患肝癌，醫生稱，與伯伯過去數十年，吃早餐時都會配搭一種醬料有關。

台灣肝膽腸胃專科醫生吳文傑在《早安健康》專欄分享案例，早前有名70歲伯伯向他求診。伯伯透露，自半年前就開始發現自己食慾變差，體重急輕11磅，家人亦發現，伯伯皮膚泛黃故求醫。

初步檢查發現，伯伯腹部幾乎沒有脂肪和肉，並發現腹部右上方有些「凸凸硬硬」的硬物，經掃描結果顯示，伯伯的肝臟有數顆腫瘤，最大長達10厘米，後續化驗確認為肝癌中期。

由於伯伯無酗酒習慣，檢查報告也顯示沒有乙肝／丙肝病毒或自體免疫肝炎問題。醫生進一步問診，才知伯伯是位花生醬工廠老闆，數十年來吃早餐時都會配搭花生醬等花生製品，推測花生醬是罹患肝病原因。

肝癌︱花生製品易受黃麴毒素污染

吳文傑指出，花生製品若保存不當就容易受黃麴毒素污染，而黃麴毒素亦被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，具有強勁肝毒性、致癌性。過往調查案例亦顯示，穀類等食物容易因發霉而受污染，當中又以花生醬存在毒素情況較嚴重，想破壞毒素更必須用接近260度高溫。

醫生提醒，由於花生粉、花生醬無法看出花生原形，故難以預防品質欠佳的花生，建議大家在攝取含花生的食物時最好適量，不過偶爾正常吃花生製品也不會致癌，故不必過度擔心。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。

肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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