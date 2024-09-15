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台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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台灣資深男星曾國峯驚傳病逝，享年83歲。（fb）

曾演過《戲說台灣》、《台灣奇案》等戲劇的台灣資深男星曾國峯驚傳病逝，享年83歲，據台媒報道，曾國峯晚年飽受病魔折磨，1週3日洗腎，又有肺疾，近日病情惡化突失去生命跡象，家人忍痛放棄插管治療。曾國峯多位好友證實，女星恬娃悲痛，「去當快樂天使了...。」

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綜合台媒報道，曾國峯出道超過50年，橫跨電視劇、電影界，出演過侯孝賢執導的《兒子的大玩偶》，被封為「最佳綠葉」。

曾國峯晚年因身體亮紅燈住院，一週洗腎3次，而且又有肺疾問題，沒想到病況惡化，家屬只能放棄插管治療，於週四（12日）凌晨病逝，享年83歲。

好友女星恬娃在fb哀悼，她昔日和曾國峯一起在台視當演員，她們合作演過好多戲劇，曾國峯在當時還有「小石松」之稱。恬娃感傷說，因為他人在台中后里工作，無法回到台北送曾國峯最後一程，「他去當快樂天使了 ，天上有好多人都會好好照顧他的。」

曾國峯生前唯一交代曝光

另好友郭美珠亦發文，稱曾國峯生前交代兒子、女兒，要把自己的死訊通知給演藝工會，而她接到對方子女的消息後也二話不說出面幫忙。她也談及曾國峯後事，透露家屬希望低調處理，預計在陽明山舉行花葬。

早期腎病先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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而據《2022年台灣腎病年報》，需要洗腎的病人，近8成在洗腎前一年都有高血壓病史，另有4成人患有糖尿病，因此三高患者亦需時刻關注身體健康情形。

7類人屬於腎病高危群組

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