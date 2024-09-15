香港小姐2024丨11號梁嘉莹港大修市場學碩士生　Emily兼顧學業與港姐綵排

▲ 2024年香港小姐11號梁嘉莹。（陳慧安 攝）

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐 / 梁嘉莹】選美盛事《2024香港小姐競選》將於今晚（9月15日）舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

當中不乏高學歷佳麗，例如11號梁嘉莹（Emily）現為港大碩士生。

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香港小姐2024丨11號梁嘉莹葫蘆身形感自信

Emily於美國紐約帕森斯設計學院畢業後，現再於香港大學修讀市場學碩士。同樣兼顧學業與港姐綵排的她，為善用時間將一周課堂擠於兩天內完成，盡施「時間管理大法」！

於美國攻讀設計的Emily，曾代表學校為《Visiting the Blues, the 2021 Prison Writing Awards Anthology》設計封面勇奪冠軍，並贏得500美元獎金；她亦曾到美國、廣州為品牌作義務設計。

對於36吋下圍被封「籮霸」、「豪華臀」，Emily竟笑言很滿意相關封號，並謂向來對充滿女人味的葫蘆身形感到自信滿滿。而為於決賽當晚展現最佳狀態，Emily近來都吃得清淡健康，且積極做運動，務求線條更完美。

▲ 2024年香港小姐15強資料。

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