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香港小姐2024丨10號吳芷靖曾被爆黑歷史　Clary修藝術文化管理擁碩士學位

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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2024年香港小姐10號吳芷靖。（陳慧安 攝）

【香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐 / 吳芷靖】選美盛事《2024香港小姐競選》將於今晚（9月15日）舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

當中10號吳芷靖（Clary）為學霸，擁有碩士，可是同時參選期間被爆黑歷史。

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香港小姐2024丨10號吳芷靖自設公司當製作人

因在她的個人社交網曾有裸露大膽照及疑似抽煙照，不過Clary受訪回應此事時否認抽煙：「是沒有點火的，也只是玩玩，也不覺得照片裸露，都是好健康的性感。」

同時她表示以後會小心言行，稱：「以前細細個不太懂事，同埋我只係普通人冇人會睇我，依家會小心啲。」隨後相關照片亦已刪除。

其實10號Clary先在爾灣加州大學主修商業經濟學，副修會計及Digital Arts，之後再在美國普瑞特藝術學院主攻藝術文化管理碩士，將之前汲取到的知識融合兼再提升。

Clary現在更自設公司當文化製作人，名副其實學以致用。

 

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