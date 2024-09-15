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香港小姐2024丨5號莊曉婷畢業於英國著名商學院　Kimmy最滿意自己身形夠均稱

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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2024年香港小姐5號莊曉婷。

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 莊曉婷】《2024香港小姐競選》將於今晚（9月15日）在TVB電視城舉行決賽。 

2024年港姐15強佳麗分別為1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

當中5號莊曉婷（Kimmy）畢業於英國著名商學院，本身為專業人士。

香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排　莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

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香港小姐2024丨莊曉婷參加港姐豐富人生

Kimmy於全球著名商學院之一的City University of London主攻會計及金融學系，去年畢業後投身會計師行業。她透露現正處於考牌階段，通過考試後需累積3年相關經驗才能正式獲得牌照。

熱愛挑戰自己的Kimmy，決定趁考牌期間參加香港小姐嘗試更多新事物豐富人生：「一直都有選港姐嘅夢，覺得人生唔會再有嘢比呢個經驗更加難得。」

不希望局限於會計師行業發展的她，坦言希望接觸多些令人生有得著的事情。

對自己要求甚高的Kimmy，閒時還會健身操線條以保持美好體態，她笑言最滿意自己是身形夠均稱，並不時於個人社交網大晒健康性感美照，當中無論是靚靚鎖骨或是小蠻腰均相當吸睛。

2024香港小姐15強資料。

香港小姐2024丨9號陳甜甜理工大學修讀工商管理　河北Rose睇電視惡補廣東話

香港小姐2024丨10號吳芷靖曾被爆黑歷史　Clary修藝術文化管理擁碩士學位

香港小姐2024丨15號俞可程為選港姐請無薪假　Kanis視麥明詩為奮鬥目標

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