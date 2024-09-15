香港小姐2024丨15號俞可程為選港姐請無薪假　Kanis視麥明詩為奮鬥目標

▲ 2024年香港小姐15號俞可程。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 俞可程】《2024香港小姐競選》將於今晚（9月15日）在TVB電視城舉行決賽。

2024年港姐15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，。

當中15號俞可程（Kanis）為專業人士，而且Kanis更為參選港姐毅然停薪留職，十分夠決心。

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香港小姐2024丨俞可程料測量師資格

15號Kanis於香港城市大學測量學學士畢業，去年正式考獲測量師牌照，她形容自己完成了人生一大里程碑，現職工料測量師的她，笑言這次為了選港姐專誠向公司申請無薪假期。

同樣喜歡嘗試新事物的Kanis，參加港姐除為挑戰自己，透露由於讀書時曾參加drama society，故從小已擁有演員夢，並希望藉著參選港姐成為演員。

她直言視港姐冠軍麥明詩為努力目標，大讚對方好有智慧：「佢好有自己想法、好有主見、亦好了解自己，好清晰自己做緊咩，唔會畀其他人或評論影響到，唔會好追求普世價值。」

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