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香港小姐2024丨14號楊梓瑤自揭高妹育成之謎　Amina荷蘭土生土長懂五文六語

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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2024年香港小姐14號楊梓瑤。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 楊梓瑤】圬中矚目選美盛事《2024香港小姐競選》，將於今晚（9月15日）在TVB電視城舉行決賽。

今屆港姐15強佳麗分別為1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

當中身高達179cm的14號楊梓瑤（Amina）為今屆最高佳麗，同時也被視為今屆港姐冠軍大熱之一。

香港小姐2024丨港姐史上司儀評判嘉賓首度全女班　神秘樂壇天后參與演出

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香港小姐2024丨楊梓瑤北京電影學院讀書

在荷蘭土生土長的14號Amina，讀高中時已懂得荷蘭文、德文、法文和英文；由於爸爸是香港人，媽媽是河南人，Amina從小已習慣運用不同語言溝通，至今已懂五文六語。

Amina現為北京電影學院三年級學生，夢想成為一位專業演員。談到身高，Amina坦言是自己最自豪的部分，天生擁有超模條件的她，曾上堂學catwalk及儀態，曾於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」勇奪中國賽區冠軍，選美和catwalk經驗似乎相對豐富。

Amina透露父母並非「高人」，並搞笑自揭高妹育成之謎：「我日日飲荷蘭牛奶，荷蘭牛奶比較有營養，係全世界最好，荷蘭人亦係全世界最高嘅。」

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