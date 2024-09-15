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認知障礙｜賽馬會及中大推腦退化檢測計劃　料3年內識別1600名患者

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 11 分鐘前

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賽馬會耆智園及中大學醫學院舉辦賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃。（陳靜儀攝）

賽馬會耆智園及中大學醫學院舉辦賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃，為腦退化症長者及其家人提供服務。計劃獲賽馬會慈善信託基金捐助超過1.7億萬元，為期3年，以「及早檢測、及早確診、及早介入」為目標，透過醫社合作模式，在基層醫療和社區層面，協助懷疑患上腦退化症人士接受診斷及支援，料能識別1600名腦退化症患者。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳估計，本港現時有10萬人患腦退化症，大部分沒有經醫生診斷。他指出，腦退化症需由專科醫生診症，惟輪候公立醫院需時，私家醫院費用昂貴，除非問題嚴重，否則大部分人都不會求醫。

郭志銳指，香港是超級老年化社會，老年人口佔約兩成，腦退化問題越趨嚴重。他指，如早期患者維持健康生活，「食得好、瞓得好」，可減慢退化整度。如及早發現問題，家人可留意長者情況，盡量改善生活。他又指，長者及其家人只間中見面的話，未必會意識有關問題，冀透過計劃提高照顧者對腦退化症的認知，「如果你唔理佢，過幾年就去晒老人院，再下一步就入醫院，增加醫療負擔」。

計劃去年12月展開，為超過6300名市民進行網上認知測試，結果有三成人不合格，要作進一步認知評估。測試亦發現，年齡每增長一歲，測試合格率就減少一成。數據又指，教育程度是腦退化症的風險因素之一，其中小學或以下程度的參加者當中，有超過46.4%屬「需要關注」類別，大專或以上程度的參加者則只有13.8%顯示「需要關注」，反映出教育程度也是腦退化症的風險因素之一。

「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃，鼓勵懷疑患上腦退化症人士利用網上認知測試進行初步評估，有需要會獲轉介作詳細評估、診斷及跟進。計劃會為超過100名私家醫生及社福機構員工提供培訓，期望為2400名基層市民提供腦退化症診斷及跟進。郭志銳期望，計劃可在3年內辨識到最少1600名腦退化症患者，並為患者家人提供培訓，方便他們照顧患者。 

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