舒適堡結業｜舒適堡灣仔店以新品牌重開　黃鳳嫺：不要急於簽署同意書

▲ 舒適堡灣仔分店以「HEALTHY」名義重開。（資料圖片）

有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡，早前突然宣布暫時全線結業，但灣仔分店上周四（12日）以「HEALTHY」名義重開，並要求會員簽署同意書，以繼續使用設施。消委會總幹事黃鳳嫺今日（15日）建議會員，不要急於簽署，因未必可獲取與以前一樣的服務。

就舒適堡結業事件，消委會截至昨日（14日）傍晚6時，接獲3,800多宗相關投訴，涉款約1.3億元，平均每宗個案涉款3.3萬元，金額最高一宗涉182萬元。消委會總幹事黃鳳嫺出席電視節目時指，大約30至40宗投訴個案，是舒適堡結業前1至3天才簽約，最高金額一宗在3日內簽了價值達36萬元的健身教練合約，合約年期到2030年後。年滿65歲長者的投訴個案亦有172宗，最高涉156萬港元，合約年期到約2040至2050年。

至於接手舒適堡灣仔分店的「HEALTHY」，黃鳳嫺稱，他們與舒適堡的關係仍未清楚，且同意書條文不清晰，建議消費者「真係唔使急住簽」，可觀察事態發展一段時間，視乎新投資者的合作模式、有否附加條款等重要資訊，衡量清楚後才決定簽不簽同意書。她又稱，據經驗，會員未必可獲取與以前一樣的服務，例如有美容店接手後，可能要求會員加錢轉用其他儀器。

立法規管預繳性消費是否好時機？黃鳳嫺認為絕對有需要去檢視，但目前本港經濟環境不明朗，需平衡保障清費者權益及業界承受能力，但認為業界不需等待立法監管，自身要即時認真檢討營商手法，「萬一逼到政府立法監管你哋時，對你哋嚟講都無乜着數。」

她並說，近期健身業界有轉型趨勢，疫後24小時健身室冒起，每月或每季付費，以往預繳式消費的投訴主要集中在健身和美容行業，健身行業相關投訴正在下跌。

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