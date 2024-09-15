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水資源│上水石湖墟再造水廠將全面投產　料年省逾4,800萬

社會

撰文： 李志強

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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水務署在石湖墟興建再造水廠，為部分經石湖墟污水處理廠三級處理後的排放水加入次氯酸鈉，作進一步處理，生產再造水。(水務署圖片)

水務署預計在古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，上水石湖墟再造水廠將全面投產，每日再造水產量可達7萬3千立方米，供應予約52萬名市民使用，為香港每年節省約2,200萬立方米食水消耗量，相等於8,800個標準泳池的容量。以現時食水每立方米的造價約10元計，再造水每立方米造價僅為7.8元，如以2,200萬立方米再造水代替食水沖廁，每年可節省逾4,800萬元。

水務署在上水石湖墟再造水廠於今年3月開始投入服務，現時供應再造水予上水三間學校，以及四個屋邨/屋苑的居民使用。 水務署會持續檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益的情況下，把再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用食水沖廁的地區，包括洪水橋/厦村新發展區及元朗南發展區等，以進一步減少食水用量。

政府正提升現有元朗污水處理廠為三級處理淨水設施，並藉此將部份經三級處理的排放水加工成為再造水，供應附近地區用戶作非飲用用途，長遠目標是循環再用水及海水沖廁的覆蓋率由現時85%人口增加至90%。

安達臣道建中水重用系統

此外，水務署正積極發展中水重用作另一循環再用水資源。中水即是從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆和洗衣機等地方收集的水，經處理後同樣可以重用，作沖廁等非飲用用途。水務署在安達臣道石礦場用地發展區現正興建中水重用系統，處理居民的中水作沖廁用途，預計於今年底開始分階段供水。

水務署在安達臣道石礦場用地發展區現正興建中水重用系統，處理居民的中水作沖廁用途。(水務署圖片)

水務署表示會繼續研究及開拓不受氣候變化影響的水資源，期望可以進一步提升本港供水的韌性，支持香港的可持續發展。

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