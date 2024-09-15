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中秋天氣｜颱風貝碧嘉靠近華東沿岸　今午5時起香港往上海航班全數取消

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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本港部分地區氣溫上升至33度左右。（陳靜儀攝）

天文台表示，在今日（15日）正午12時，颱風貝碧嘉集結在上海之東南偏東約500公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海並逐漸靠近華東沿岸。今午5時起由香港前往上海的航班全數取消；上海往香港部分航班取消。

颱風貝碧嘉路徑。（天文台網站截圖）

天文台指，廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸。此外，位於呂宋附近的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

本港下午預計部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹微風。展望明日（16日）及中秋節（17日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。中秋節翌日(18日）日間大致天晴及酷熱。

香港九天天氣預報。（天文台網站截圖）

國泰航空今明6班機取消

據機管局網站，截止下午3時，有14班由香港往上海浦東或虹橋的航班取消；4班上海浦東或虹橋往香港航班取消。其中，國泰航空宣布，由於強烈熱帶風暴貝碧嘉關係，多班航班已受影響，將盡力助乘客自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，且豁免更改機票的手續費用。

國泰航空今日被取消的航班：

  • CX364 由 香港（HKG）前往 上海-浦東（PVG）
  • CX362 由 香港（HKG）前往 上海-浦東（PVG）

國泰航空明日被取消的航班：

  • CX316 由 香港（HKG）前往 上海-浦東（PVG）
  • CX365 由 上海-浦東（PVG）前往 香港（HKG）
  • CX361 由 上海-浦東（PVG）前往 香港（HKG）
  • CX319 由 上海-浦東（PVG）前往 香港（HKG）

國泰航空明日被延誤的航班：

  • CX958 由 香港（HKG）前往 杭州（HGH）
  • CX959 由 杭州（HGH）前往 香港（HKG）

據機管局網站，截止下午3時，有14班由香港前往上海浦東或虹橋的航班取消。（機管局網站截圖）

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