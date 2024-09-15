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香港羽毛球公開賽｜「鄧謝配」4強止步別主場　謝影雪擬讀大學覓出路

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，昨迎來香港羽毛球公開賽最後探戈。（鄧俊文fb圖片）

羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，昨日（14日）最後一次拍檔參加香港公開賽，惜在四強直落兩局不敵國家隊組合，不設季軍戰下，以第三名完成。賽後兩人直言不捨，亦感謝球迷多年支持，其中謝影雪透露正計劃修讀港大工商管理課程。

最後一次征戰港羽賽以四強作結，鄧俊文和謝影雪受訪時一度眼泛淚光，表示感到不捨。其中，謝影雪哽咽稱，很多謝球迷多年來的支持，及預備不同的應援物，「對球迷舉起手幅都感到驚喜，好像去了演唱會一樣，只差無得關燈和開閃光燈。」她又稱，今屆算是個很好回憶，真的很感謝所有人，「所有現場觀眾、看直播（的觀眾），就算是各體育記者，都很疼愛我們，會很捨不得大家。」

謝影雪出席電台節目時則稱，雖然感到不捨，但隨著年紀增長和傷患，身體不斷投訴，醫生亦提醒她患上類風濕關節炎，日後每次訓練均有機會觸發發炎，故要停下來。她續稱，自15歲起成為全職運動員，不太認識外面的世界，正計劃修讀港大工商管理課程，希望有多一條出路。

鄧俊文就指，明白謝影雪的辛苦，祝福她學業進步，自己會繼續留在羽毛球隊，待新上任總教練再作安排。他希望商界多加支持體育發展，如香港可舉辦一些級別較低的比賽，讓年輕球手累積經驗。

鄧俊文亦在社交平台發文表示，這些年在港羽賽，有好成績亦有很多美好回憶，見證支持香港羽毛球隊的人一年比一年多，球場氣氛一年比一年熱鬧，真的很不捨連日的熱烈歡呼聲。

他並說，他們一開始的目標是好好享受每場比賽，盡最大努力希望能打多幾場，雖然未能打到決賽，但能打入半決賽都算是完全目標。

他多謝球迷抽空到場支持，「打了這麼多年比賽，真是沒有一日可以有這麼好的氣氛。無論我們打成點，你們都會堅持、幫我們加油。你們的打氣聲令到我們在最辛苦的時候，都無放棄堅持頂落去，同埋好多謝大家給了幾日『明星級』擁戴我。」

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