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香港小姐2024丨7號秦冀雯來自江蘇南京　Yvonne修讀中文大學日本研究學系

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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2024年香港小姐佳麗7號秦冀雯。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 秦冀雯】 《2024香港小姐競選》將於今晚（9月15日）在TVB電視城舉行決賽。

今屆港姐15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，。

當中，當中來自江蘇南京的7號秦冀雯（Yvonne），正在修讀中文大學日本研究學系。

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香港小姐2024丨秦冀雯具語言天分

其實Yvonne於中學時到加拿大升學，現在中文大學主攻日本研究學系的她有N2日語資格，操得一口流利日語及流暢書寫能力，畢業前將再挑戰N1最高資格。

一年前才來港生活的Yvonne，同樣已說得一口超流利廣東話，可見語言天分甚高，對此Yvonne大拋勵志bite：「如果鍾意同肯畀心機去學，一定可以做到，唔可以話做到最好，但一定可以做得越來越好。我本身對語言有興趣，可能都有少少天分，但都畀咗99分努力去做到自己覺得最好嘅。」

Yvonne更曾擔任日文翻譯員、英文老師和在香港教內地人廣東話；除普通話、英文、廣東話、日文，Yvonne也略懂韓文和手語。

她又指自己喜歡苦的食物，例如苦瓜、99%黑朱古力，並以「苦」與「回甘」理論比喻人生：「苦瓜先苦後回甘，經歷痛苦之後有改變，先會成功，先可以跳出comfort zone，成為更加好嘅自己。」

2024年香港小姐15強佳麗資料。

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