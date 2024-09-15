財爺網誌｜陳茂波：銀債冀讓金融更普惠　提高市民對基建項目「參與感」和「獲得感」

▲ 陳茂波指，發行零售銀色債券是為長者提供風險低、回報穩、安全可靠的投資選項。(財爺網誌圖片)

上周政府公布即將發行零售銀色債券，財政司司長陳茂波今日（15日）表示，除了希望達到讓金融更普惠的目的外，亦是希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。今年的《財政預算案》提出，在今個年度發行500億元零售銀色債券，以及200億元的零售綠色債券及基礎建設債券，他透露，其餘零售債券的發行詳情，將會在未來數月公布。

陳茂波今日（15日）在網誌指，發行零售銀色債券是為長者提供風險低、回報穩、安全可靠的投資選項，考慮到當前的利息環境和市場情況，包括預期美國聯儲局本周議息後將啟動減息周期等因素，今次訂下相當吸引的條件和安排，例如利息跟通脹掛鉤並保證不少於4厘。

銀債募集額撥基本工程儲備基金

陳茂波透露，這次銀債募集所得，會撥入「基本工程儲備基金」，以支持推進不同的基建項目。他認為，認購銀債的長者除了可得到穩定利息收入，也為自己生活的社區和香港的建設作出貢獻，是多贏的投資。

他指，在政府的支持下，更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資，以更好利用市場的資金，推動其不同範疇的工作；今年以來，已有香港機場管理局、市區重建局以及香港房屋協會等。他認為，這種槓桿市場資源的籌融資方式，也是借助市場的專業知識和經驗，檢視其項目的財務可行性和合理性。

創科方面，陳茂波指，科企在初創及擴張初期，都是比較脆弱。如何推動資金更精準、更高效配對支持，又滿足資金提供者的風險胃納、對標其重點範疇以及流動性要求，是釋放金融力量支持創科發展、構建蓬勃創科生態圈的關鍵環節。如果能將全鏈條金融服務的前端激活，讓更多私募基金、創投基金、風投基金和長期資金更好支持初創企業，將為本港創科產業化發展注入強大推動力。

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